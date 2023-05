Apple bude vyplácet odškodné za problémové klávesnice. Dočká se 86 tisíc uživatelů

Majitelé MacBooků s nešťastnými motýlkovými klávesnicemi dostanou odškodnění

Víc než 86 tisíc uživatelů by mělo dostat kompenzaci 50-395 dolarů

V roce 2015 Apple představil první notebooky se zbrusu novými klávesnicemi s tzv. motýlkovým mechanismem. Od něj si Apple sliboval malou klávesnicovou revoluci, namísto toho si ale zadělal na velké problémy – klávesnice byly ohromně nespolehlivé, a i po mírném znečištění vynechávaly, nebo naopak zdvojovaly jednotlivé úhozy. Apple nakonec nespokojeným uživatelům nabídl bezplatnou výměnu klávesnice v rámci svolávací akce, ovšem problém tím nevyřešil – vyměněné klávesnice po čase vykazovaly stejnou chybovost.

Apple brzy začne vyplácet kompenzace

Na Apple se tak kvůli motýlkovým klávesnicím snesla vlna žalob, našlo se více než 86 tisíc nespokojených zákazníků, kteří se dožadovali odškodnění. V soudním sporu nakonec sám Apple navrhl mimosoudní vyrovnání ve výši 50 milionů dolarů s tím, že majitelům MacBooků, MacBooků Air a MacBooků Pro s motýlkovou klávesnicí vyplatí kompenzaci ve výši 50-395 dolarů (asi 1100-8700 korun). Tento týden bylo vyrovnání skupinové žaloby definitivně schválené americkým soudem, a tak může Apple přistoupit k okamžitému vyplácení nespokojených zákazníků.

Bohužel českých majitelů MacBooků s motýlkovými klávesnicemi se tento případ netýká, do případu jsou zapojení pouze ti, kteří si svůj nový počítač zakoupil mezi roky 2015 až 2019 v Kalifornii, na Floridě, v Illinois, Michiganu, New Jersey, New Yorku nebo Washingtonu. Další podmínkou je, že si zákazník nechal u Applu klávesnici opravit/vyměnit, přičemž podle množství oprav se odvíjí výše odškodnění:

50 USD, pokud byly vyměněné pouze klávesy

125 USD za výměnu celé klávesnice

395 USD za opakovanou výměnu celé klávesnice

Poslední generace MacBooků již neduhem motýlkových klávesnic netrpí, Apple se totiž v roce 2019 vrátil k osvědčenému nůžkovému mechanismu, který používá dodnes.