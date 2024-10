Apple a umělá inteligence? Jsme 2 roky pozadu, lamentují zaměstnanci

Vývoj funkcí umělé inteligence v Applu nejde podle představ. Dokazuje to další zdroj, který dokonce zmiňuje nedůvěru i stran vlastních zaměstnanců. Podle některých je Apple i víc jak 2 roky pozadu za konkurencí.

Aniž bychom chtěli dělat závěry, což v tomto případě není naší rolí, z objektivní optiky na tom Apple stran umělé inteligence není nijak skvěle. Konkurence v podobě Googlu, Microsoftu a dalších (ze spotřebitelského hlediska i Samsungu) masivně investuje do AI nástrojů a zároveň předvádí praktické vychytávky, které si mohou uživatelé již dnes vyzkoušet.

Ať už jde o chatovacího robota Copilot (běžícího na ChatGPT), asistenta Gemini na telefonech Pixel či komplexní seznam funkcí Galaxy AI na telefonech a tabletech Samsung. Apple naproti tomu představil skutečně velkolepé věci, jejich uvedení v globálním měřítku je však v nedohlednu. Přece jen, první vlna funkcí Apple Intelligence zamíří ještě v říjnu teprve do USA.

Jak už zaznělo, v kontextu konkurence je to zkrátka málo. Ve svém posledním vydání newsletteru Power On se investicím do umělé inteligence věnuje i analytik Mark Gurman. Podle jeho informací situace v Applu není komfortní ani pro zaměstnance.

Mark my words, after 5 months of hype from Apple and others about Apple Intelligence, when it actually comes out next week, there is going to be a lot of “that’s it?” or “where is it?” from consumers.

— Mark Gurman (@markgurman) October 20, 2024