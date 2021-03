Aplikace Záchranka slaví 5. narozeniny, za dobu existence pomohla desetitisícům lidí

V České republice je patrně jen málo lidí, kteří neslyšeli o aplikaci Záchranka, která již 5 let pomáhá lidem v nouzi. K pátému výročí se podařilo překonat hranici 1,5 milionu uživatelů. Každý den volá o pomoc z aplikace na 60 lidí v nouzi, v celkovém součtu je to od roku 2016 už více než 64 000 volání z aplikace Záchranka. Push notifikace systému varovných upozornění spojených s pandemií covidu-19 odebírá v Česku již 850 000 lidí.

Tím ale Záchranka nekončí. Do budoucna chtějí vývojáři do modulu Horské služby přidat varování a výstrahy, lavinové předpovědi a elektronickou knihu vycházek. Díky elektronické knize vycházek bude možné do aplikace Záchranka zadat svou trasu a dané turistické cíle konkrétního dne.

V případě, kdy se daný turista nevrátí v nastavené době a jeho bezpečnost nepotvrdí ani avizovaná blízká osoba, bude zaslána notifikace dispečerovi horské služby dané oblasti. Horská služba tak bude mít vodítko, kde ztraceného turistu nebo lyžaře hledat. Aplikace je dostupná pro operační systém Android (Google Play a Huawei AppGallery) a iOS.