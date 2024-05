Aplikace roku pro iPhone? Vytvoří 3D obraz vašeho domu včetně polohy příslušenství

Aplikace třetí strany pro ovládání chytré domácnosti od Applu přidává šikovnou funkci

S pomocí LiDARu můžete naskenovat domácnost a následně ovládat propojená zařízení skrze mapu

Apple díky této aplikaci dohání dravou konkurenci

Chytrá domácnost se v posledních letech prosazuje čím dál tím více, s čímž také roste počet chytrých zařízení, které máme v domácnosti. Pokud zrovna nebydlíte v garsonce, je poměrně snadné o těch všech chytrých serepetičkách ztratit přehled. Controller pro HomeKit, aplikace třetí strany pro ovládání chytré domácnosti Apple Home, má novou funkci Floor Plan, která přidává mapové rozhraní pro interakci s připojenými zařízeními, jako jsou světla, zámky, stínítka, senzory a další. Z 3D skenu vašeho domu se stane interaktivní mapa plná všech připojených zařízení, která poskytuje intuitivní způsob jejich ovládání: stačí klepnout na lampu vedle pohovky na mapě a světlo se rozsvítí.

Chytrý způsob ovládání chytré domácnosti

Floor Plan přichází s verzí 7.0 aplikace Controller for HomeKit (pouze pro iOS), která také přináší kompletní změnu designu aplikace a novou ovládací funkci staví do popředí. Toto rozhraní ve stylu mapy poskytuje snadnější způsob, jak může každý ve vašem domě ovládat chytrou domácnost, aniž by si musel pamatovat fráze typu: „Siri, vypni lampu na levé pohovce“ nebo procházet seznamem nepohodlných názvů v aplikaci.

Díky této novince srovnává Apple, byť prostřednictvím třetí strany, krok s konkurencí: Amazon Alexa i Samsung SmartThings přidaly podobné rozhraní do svých aplikací pro ovládání chytré domácnosti v loňském roce. Ovládání gadgetů na mapě je intuitivnější než současný neohrabaný stav hlasového ovládání a mnohem snáze si představíte, které zařízení ovládáte. Jedná se o lepší způsob ovládání, než většina dnešních ovládacích prvků v aplikacích.

K dispozici je bezplatná verze i placená verze Pro Controller for HomeKit, která kromě jiných výhod přidává funkci zálohování a obnovení. Stojí 30 dolarů (cca 820 Kč s daní) na jeden rok nebo 100 dolarů (cca 2 750 Kč s daní) za doživotní licenci. Funkce Floor Plan vyžaduje placenou verzi, ale můžete si ji vyzkoušet zdarma v rámci 7denní zkušební verze. K vytvoření funkce Floor Plan potřebujete také iPhone nebo iPad s funkcí LIDAR (iPhone 12 Pro, iPad Pro 11 třetí generace nebo novější nebo iPad Pro 12.9 páté generace nebo novější).