Aplikace fotoaparátu v iOS 19 čeká radikální proměna, přiblíží se směru visionOS

Apple údajně chystá velkou změnu aplikace fotoaparátu v iOS 19

Ta bude připomínat prostředí visionOS

Jak velká bude změna se dozvíme patrně už na WWDC

Jednou z nejpoužívanějších aplikací v našich telefonech je bezpochyby ta k ovládání fotoaparátu. Většina uživatelů s ní přitom výrazně neexperimentuje a využívá tu výchozí, kterou jim nabídne výrobce. Jinak tomu není ani v případě Applu, který se nyní podle všeho rozhodl, že je čas na změnu – podle známého youtubera Jona Prossera chystá gigant z Cupertina velkou designovou změnu s příchodem operačního systému iOS 19. Tato změna by měla odpovídat designovému směru, kterou Apple stanovil u svých brýlí pro rozšířenou realitu Vision Pro.

Aplikace fotoaparátu bude čistější a přehlednější

Prosser ve svém videu říká, že redesignovanou aplikaci fotoaparátu v iOS 19 viděl na vlastní oči přímo v akci, nicméně aby chránil svůj zdroj, nemůže poskytnout důkaz v podobě videa. Namísto toho sám vytvořil náhled toho, jak by redesign měl vypadat, což nám dává poměrně jasnou představu, co od této změny čekat. Tou nejvýraznější změnou, která je na videu patrná, je sloučení ovládacích prvků ve spodní části rozhraní do dvou přepínačů pro „Foto“ a „Video“. V každé nabídce můžete přepínat mezi různými režimy, upravovat nastavení, jako je expozice, a tak podobně.

V horní části aplikace budou poté k dispozici rychlé ovládací prvky, například pro zapnutí/vypnutí blesku či Živých fotografií, stejně jako možnost upravit rozlišení a snímkovou frekvenci. Samozřejmostí je také tlačítko, které uživatele přenese rovnou do jeho knihovny fotografií. Sbližování visionOS s ostatními produkty Applu není patrně ničím překvapivým a zrovna v případě aplikace fotoaparátu dává velký smysl, neboť iPhony už nyní umí vytvářet obsah, který si na headsetu Vision Pro můžete zobrazit.

Posun k čistějšímu designu také není na škodu, neboť současné rozložení prvků už přeci jen mírně zastarává. Jestli Prosser viděl jen některý z konceptů, nebo takto bude vypadat finální verze aplikace fotoaparátů v iOS 19 se dozvíme pravděpodobně už na WWDC v letošním roce.