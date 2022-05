Android, jaký nikdo nemá! Převlékněte jej do kabátku iOS či Windows

Android má ohromnou výhodu v tom, jak je variabilní a jaké možnosti úprav nabízí

Můžete si stáhnout nový launcher, nebo od základu změnit vzhled nadstavby

Dnes se podíváme na to, jak z Androidu udělat Windows, nebo konkurenční systém od Applu

Mezi oblíbené tvůrce úprav operačního systému Android patří internetový kutil s přezdívkou Andex. Ten na svém instagramovém účtu sdílí neotřelé vizuální úpravy Androidu. Využívá při tom jen volně dostupné launchery, balíčky ikon a widgety, takže si to může vyzkoušet každý. Na ty nejzajímavější se nyní podíváme.

Android ve stylu iOS 15

Fantazii se meze nekladou, a proto mezi ty nejoblíbenější úpravy Androidu patří ty, které systém promění v konkurenční iOS od Applu. Obrazovka je rozdělena na dvě části, kdy v jedné vidíme klasické čtyřhranné widgety a v druhé dlaždice s ikonami aplikací. Nechybí samozřejmě ani obligátní spodní dok.

Andex upozorňuje, že tato úprava je dostupná pro všechna zařízení s Androidem – potřebujete k ní jen dva nástroje. Tím prvním je Nova Launcher, jenž takto rozsáhlou editaci umožní. Ten je v základu zdarma, můžete si ale koupit vylepšenou verzi Prime za 99 Kč, případně levněji v nějaké zajímavé slevové akci. Pro potřeby těchto úprav si však vystačíte s tou bezplatnou.

Druhou položkou, kterou si musíte obstarat, je IOS 15 widgets for KWGT Pro Key a také samotný nástroj pro tvorbu vlastních widgetů jménem KWGT Kustom Widget Maker (případně jeho placenou verzi s přídomkem Pro Key za 139,99 Kč). Pak už jen stačí do editoru widgetů KWGT nahrát ikonky ve stylu iOS 15 a Android se v cuku letu převlékne do jablečného hávu.

Preferujete Windows?

Apple každopádně není pro každého – někdo by možná byl radši, kdyby jeho Android navlékl opravdové dlaždice. Řeč je o další customizaci, která svým vzezřením kopíruje plochu systému Windows. Najdete zde hlavní panel, menu Start a také ikonky známé z dílny Microsoftu.

Jak z Androidu v rámci minut udělat Windows? Stačí vám k tomu opět málo: Nova Launcher a balíček widgetů a ikon jménem Windows 11 for KWGT. Ten stačí opět stáhnout prostřednictvím Obchodu Google Play, ale pozor, tentokrát vás vyjde na 27,99 Kč. Pokud byste toužili po originálních tapetách z desktopového systému, ale orientovaných na výšku pro smartphony, zamiřte na kanál Andex Setup na Telegramu, kde si je bezplatně stáhnete.

Pro fanoušky žluté a černé

Poslední dnešní uživatelskou nadstavbu nachystal Andex ve spolupráci s Homescreen Ideas Android a má provedení fenoménu Pokémon. Ale nemějte strach, elektrická myš Pikachu je pouze jednou z variant tapet, které máte k dispozici.

Co tedy budete k takto mohutné úpravě potřebovat? V první řadě speciální aplikaci jménem LuX Yellow IconPack, která obsahuje jak ikonky s matnou černo-žlutou barvou, tak stejně navržené widgety pro nástroj KWGT. LuX je opět k mání na Google Play a cena činí 23,99 Kč. Jako obvykle je důležité vlastnit také Nova Launcher. A pakliže byste zatoužili přímo po tapetě vyobrazující Pikachu, pořídíte ji v aplikaci MiniWall Wallpapers, která stojí 24,99 Kč. Najdete tam i celou řadu dalších líbivých tapet.