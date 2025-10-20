ANC za pár korun? Test Huawei FreeBuds 7i ukazuje, že to jde i bez přemrštěné ceny

- Huawei FreeBuds 7i stále ukazují, že kvalita nemusí stát majlant
- Sluchátka mají výborné ANC a skvěle sedí v uchu, zvuk je ale jenom průměrný
- Pořídíte je za 2 499 korun včetně DPH, budoucí zlevnění však není vyloučeno
Přestože Huawei nemá na pozadí žádnou historii coby výrobce audiotechniky, stal se po neblahých událostech z května 2019 celkem významným výrobcem právě bezdrátových sluchátek; minimálně na českém trhu. V jeho portfoliu najdete levnější i dražší zařízení, sluchátka pro náročnější, i zcela nenáročnou klientelu. Vcelku zajímavým poměr ceny a výbavy nabízí i úplná novinka v portfoliu – bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 7i.
Huawei má celkem jednoduše rozdělenou nabídku svých sluchátek. Základní model se jmenuje FreeBuds a jde zpravidla o pecková sluchátka (bez silikonových špuntů). Prémiový model s přídomkem Pro pak nabízí plnohodnotný špuntový zážitek. Špuntová jsou i sluchátka FreeBuds i, která většinou cílí na méně náročné zákazníky, a to jak funkcemi, tak i cenou.
Nově představená FreeBuds 7i pořídíte za 2 499 korun. Jde vlastně o velmi lákavou cenu, zvlášť když sluchátka nabízí aktivní potlačení hluku, dotykové ovládání, prostorový zvuk a elegantní design. Na papíře to vypadá skvěle – otázkou ale zůstává, jak si FreeBuds 7i poradí v reálném používání.
Design: jednoduchost funguje
Huawei se u modelu FreeBuds 7i drží osvědčeného receptu. Jde o klasická špuntová sluchátka s krátkou nožičkou, která dobře sedí a nijak z uší netrčí. Tvar je ergonomický, ale nijak nevybočuje z řady – vlastně vypadá přesně tak, jak byste čekali, že budou běžná sluchátka v roce 2025 vypadat.
Hlavička má mírně vypouklý povrch, takže se hezky opírá o ušní výběžek – tzv. kozlík – a sluchátka držela bez nutnosti neustálého upravování. V praxi funguje tento koncept skvěle. Sluchátka zůstávají na místě i při běhu, chůzi nebo při žvýkání a po několika hodinách používání nepůsobí tlak ani diskomfort.
V balení navíc najdete čtyři velikosti silikonových nástavců (XS, S, M, L), takže lze říct, že sluchátka budou sedět v 90 % typů uší. Samotné tělo sluchátek působí lehce, ale pevně, a zpracování je velmi dobré – zejména s ohledem na cenu. K dispozici jsou tři barevné varianty: decentní šedá, bílá nebo atraktivní růžová, která cílí hlavně na něžné publikum.
Pouzdro je kompaktní, ve tvaru oblázku a dobře se vejde do kapsy. Působí uhlazeně, jen o něco robustněji, než by muselo. Na čelní straně je kontrolní LED dioda, dole pak port USB-C. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí, což by v roce 2025 potěšilo i v nižší třídě. Párovací tlačítko je umístěno z boku – jednoduché, ale funkční řešení. Celkově působí design nenápadně, prakticky a přesně odpovídá tomu, co od levných, ale dobře udělaných špuntů očekáváte.
Zvuk: obstojný základ
O reprodukci se starají 11mm měniče se čtyřmagnetovou konstrukcí a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 40 kHz (40 000 Hz). Papírově to vypadá solidně, v praxi je však výsledek spíše průměrný. Při běžné hlasitosti kolem 50–60 % je zvuk čistý a příjemně vyvážený, jenže takto „potichu“ hudbu snad nikdo neposlouchá. Jakmile přidáte na 70–80 %, projeví se slabiny v podobě zploštělého projevu a ztráty dynamiky. Výšky se začnou prosazovat na úkor basů i středů a vokály mají tendenci přehlušovat doprovodné nástroje. Nakonec to celé splyne v takové jednolité, ploché zvukové stopě.
Sluchátka podporují kodeky AAC, SBC, AVRCP a LDAC, takže v závislosti na připojeném zařízení dokážou přenést i hudbu ve vyšší kvalitě. Kdo má rád výraznější basy nebo odlišný zvukový profil, může v aplikaci Huawei AI Life přepínat mezi pěti režimy: zvýraznění basů, zvýraznění výšek, hlasy, symfonie a Hi-Fi Live. Poslední jmenovaný představuje asi nejvyváženější kompromis pro každodenní poslech, navzdory názvu však nemá šanci náročnější posluchače přesvědčit.
Zvuk tedy neurazí, ale také nenadchne. Ve své třídě se drží kolem roviny průměru, a pokud netoužíte po studiové přesnosti, pro běžné poslouchání Spotify nebo podcastů je to zcela dostačující.
Doprovodná aplikace: kterou zvolit?
FreeBuds 7i se párují přes aplikaci Huawei AI Life, kterou najdete v AppGallery i v Google Play či App Store. Ačkoli funguje spolehlivě a připojení probíhá rychle, uživatelská zkušenost kazí absence českého překladu. To může být pro méně zdatné uživatele nepříjemnost, protože některé funkce a nastavení jsou popsány anglicky.
Starší aplikace Huawei Audio, kterou používaly dřívější modely, bohužel s těmito sluchátky nekomunikuje; přestože je do ní lze přidat. Přesto AI Life umožňuje přepínat mezi zvukovými profily, spravovat ANC režimy, sledovat stav baterie nebo aktivovat prostorový zvuk.
ANC a funkce: překvapivě účinné odhlučnění
Největším trumfem FreeBuds 7i je bezpochyby aktivní potlačení hluku (ANC) ve verzi Dynamic ANC 4.0. To se automaticky přizpůsobuje prostředí a podle Huawei dokáže rozpoznat okolní hluk v reálném čase. V praxi funguje překvapivě dobře – městský ruch, hlasy i hučení MHD zvládne slušně utlumit, i když v letadle zůstává zhruba třetina hluku slyšitelná.
Huawei přidal i režim „detekce konverzace“, který má ANC automaticky vypnout, jakmile začnete mluvit. Myšlenka je zajímavá, ale zpracování nedotažené – reakce trvá 2–3 sekundy, a někdy sluchátka reagují i na náhodné zvuky. V praxi tak funkce spíš překáží; jednodušší je prostě je vytrhnout z uší a věnovat komunikaci plnou pozornost.
Prostorový zvuk, který by měl reagovat na pohyb hlavy, se nám nepodařilo rozběhnout při poslechu přes Spotify nebo Apple Music, což naznačuje buď nekompatibilitu, nebo softwarové omezení. Přesto je příjemné, že tuto funkci Huawei u levného modelu vůbec nabízí.
Ovládání gesty zůstává jednoduché a přehledné. Dvojí klepnutí spustí či zastaví přehrávání, trojí přeskakuje skladby a tažením prstu po nožičce lze měnit hlasitost – to je funkce, kterou nemají ani některá dražší sluchátka, takže za to jednoznačně pochvala.
Výdrž a nabíjení
Kde se ale Huawei musel uskromnit, je výdrž. Každé sluchátko má 55mAh baterii, což odpovídá zhruba 5 hodinám poslechu s aktivním ANC, nebo necelým 7 hodinám bez něj. Nabíjecí pouzdro s kapacitou 510 mAh dokáže sluchátka dobít asi čtyřikrát, takže celková výdrž se pohybuje kolem 25–28 hodin.
Dobíjení z 0 na 100 % zabere asi 45 minut, což je slušné, i když mnohem raději bychom uvítali bezdrátovou alternativu. Ve výsledku se výdrž řadí spíše k průměru – neurazí, ale ani nenadchne. Na běžné denní používání však bohatě postačí.
Závěrečné hodnocení
Huawei FreeBuds 7i dokazují, že i cenově dostupná bezdrátová sluchátka mohou nabídnout solidní výbavu a slušný komfort. Překvapila nás hlavně kvalita aktivního potlačení hluku, která je na svou cenovou třídu rozhodně nadprůměrná. Skvělá je též ergonomie a jednoduché ovládání, včetně možnosti si upravit hlasitost bez tahání mobilu z kapsy.
Nevýhodou zůstává průměrný zvuk při vyšších hlasitostech, matoucí aplikace a výdrž, která se dnes řadí spíše k slabému průměru. Přesto je celkový dojem pozitivní – a to i vzhledem k ceně, která se ještě letos, pravděpodobně před Vánoci, může smrsknout pod 2 tisíce korun.
Huawei FreeBuds 7i
Design a zpracování8.2/10
Kvalita zvuku7.3/10
Pohodlnost nošení9.3/10
Výdrž baterie7.1/10
Funkce8.5/10
Klady
- ergonomický tvar, netlačí v uších
- pohodlné ovládání
- skvělé potlačení hluku
- přijatelná cena
Zápory
- spíše průměrný zvuk
- slabší režim propustnosti
- výdrž jen 5 hodin
- chybí bezdrátové nabíjení