Anbernic chystá předprodej geniálního retro handheldu. Jen ta cena…

Herní handheld Anbernic RG477V
  • Chcete hrát staré pecky i na cestách? S konzolí Anbernic RG477V to není žádný problém
  • Předprodej začne už 20. prosince
  • Ti nejrychlejší mohou mít základní verzi konzole za méně než pět tisíc korun

Už dávno jsou pryč časy, kdy ti šťastnější z nás měli v kapse jeden z nejprodávanějších handheldů na světě, Nintendo Game Boy. Kdo ale mezi ně patřil si jistě vzpomene na desítky, či možná stovky hodin skvělé zábavy u různých titulů, které sice neoplývaly skvělým grafickým zpracováním, avšak zato pořádně vyzkoušely vaši představivost a dominovaly zejména skvělou hratelností. I když se v současné chvíli vrací hraní na cestách skrze handheldy opět do módy, často se jedná o poměrně drahá zařízení, jež sice spustí poslední herní pecky, ale na baterii moc dlouho nevydrží.

Kapesní retro konzole na cesty

Společnost Anbernic se nicméně rozhodla uspokojit všechny retrofily skrze svůj handheld s lehce krokolomným názvem RG477M, který se nyní dočká nástupce v podobě RG477V. Ten bude zpočátku k dispozici ve dvou různých konfiguracích, a to v provedení 8 GB/128 GB a 12 GB/256 GB. Během prvních 72 hodin od zahájení předobjednávek bude základní model stát 199 dolarů (cca 5 tisíc korun), zatímco 12GB RG477V bude k dostání za 239 dolarů (cca 6 tisíc korun). Poté budou obě varianty v prodeji za 219 dolarů, respektive 259 dolarů, tedy po přepočtu a přičtení daně přibližně 5 500, respektive 6 500 korun.

Kromě klasického designu, který dobře padne do ruky (rozměry 153 × 105,7 × 23 milimetrů, hmotnost 334 gramů) může handheld RG477V nabídnout třeba 4,7″ LTPS displej s rozlišením 1280 × 960 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 8300, grafiku Mali-G615, rozšiřitelnost o microSD karty až o kapacitě 2 TB, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, baterii s kapacitou 5500 mAh zajišťující zhruba 8 hodin výdrže, RGB podsvícení, gyroskop, aktivní chlazení, možnost připojení externího displeje skrze USB-C či 3,5mm audio konektor.

Co se týče operačního systému, běží konzole na GammaOS, který je postaven na Androidu. Díky tomu si s trochou snahy můžete zahrát celou plejádu starých her, především díky řadě dostupných emulátorů. Na internetu také najdete hned několik videí od youtuberů, kteří si měli možnost handheld vyzkoušet, přičemž ti také popisují některé nepříjemné softwarové chyby. Firma Anbernic nicméně už nyní vydala aktualizaci, takže by novopečeným majitelům neměly znepříjemňovat život. Pokud máte zájem, předprodej konzole začne už 20. prosince.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

