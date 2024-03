Amerika vyráží do boje proti pašování drog, pomáhat nově bude i umělá inteligence

Amerika hodlá výrazně zvýšit kontrolu svých hranic pomocí špičkových rentgenů a umělé inteligence

Cílem je zabránit pašování drog, konkrétně fentanylu, kterého se do USA loni dostalo téměř 20 tun

Umělá inteligence by měla pomoci se skenováním a upozorňováním na nesrovnalosti

V rámci významného kroku v boji proti pašování fentanylu přes hranice USA se celní a pohraniční ochrana (CBP) chystá posílit detekční schopnosti nasazením umělé inteligence a pokročilé rentgenové technologie.

Rentgeny a financování

Rentgenové přístroje s vysokým rozlišením, které jsou součástí snahy o skenování 100 % vozidel ve vstupních přístavech, mají za cíl urychlit a zvýšit přesnost kontrol vozidel.

Snaha o zvýšení bezpečnostních opatření přichází v reakci na tzv. epidemii opiátů, v jejímž důsledku se do USA dostává značné množství fentanylu přes legální hraniční přechody. V reakci na to nařizuje zákon Securing America’s Ports Act skenování všech osobních vozidel, nákladních automobilů a nákladních vlaků před vstupem do země. V loňském fiskálním roce zabavila celní a pohraniční stráž bezmála 20 000 kilogramů fentanylu.

V současné době skenuje CBP jen hrstku vozidel, ale právě díky novým technologiím v čele s AI to chce Amerika výrazně navýšit. Do konce roku 2025 chce CBP skenovat 40 % osobních vozidel a 70 % užitkových nákladních aut.

Jak už to tak ale bývá, CBP prý, podle NBC News, naráží na problémy s financováním a realizací. Kvůli rozpočtovým omezením se tak pohraniční stráže prý potýkají se zpožděnou instalací, a tak ještě chvíli potrvá, než se technologie umělé inteligence a nových rentgenů dostanou všude tam, kde jsou potřeba.

Umělá inteligence a algoritmy

Integrace umělé inteligence do operací v oblasti ochrany hranic by měla představovat perspektivní strategii pro zvýšení účinnosti a efektivity odhalování drog. Příkladem zaváděných inovativních přístupů je smlouva v hodnotě 16,86 milionu dolarů udělená společnosti Pangiam na vývoj „algoritmů pro detekci anomálií“. Algoritmy by měly být navrženy tak, aby rychle analyzovaly rentgenové snímky, poznaly nesrovnalosti a pomáhaly policistům identifikovat potenciální pokusy o pašování bez nutnosti manuální kontroly každého vozidla.

Použití umělé inteligence při ochraně hranic ale samozřejmě vyvolává obavy o ochranu soukromí, přičemž kritici varují před možností nadměrného shromažďování a uchovávání údajů, jak reportuje TheVerge.

Americká unie občanských svobod (ACLU) vyjádřila obavy z vytváření podrobných záznamů o osobách a jejich vozidlech překračujících hranici a zdůraznila, že je třeba nalézt rovnováhu mezi národní bezpečností a právy na soukromí jednotlivců.

Nová éra pašování drog

S tím, jak CBP pokračuje ve svých plánech na nasazení umělé inteligence a špičkových rentgenů, vstupuje úsilí o zabezpečení hranic USA proti pašování drog do nové éry. Přestože problémy přetrvávají, potenciál těchto technologií výrazně omezit příliv fentanylu do země je zásadním krokem při řešení pokračující epidemie opiátů.