TOPlist

Amazon a Google spojují síly, chtějí zabránit masivním výpadkům internetu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 3. 12. 9:00
0
fast internet speed
  • Výpadky cloudových služeb umí efektivně vyřadit značnou část internetu
  • Amazon a Google se proto spojili, aby jejich výskyt co možná nejvíce omezili
  • K jejich iniciativě se v příštím roce přidá také Microsoft

Internet je velmi robustní lidský vynález. Jak nám ale čas od času připomene, umí být také neuvěřitelně křehký a jeden výpadek na tom správném místě umí vyřadit z provozu značnou část webových stránek a služeb, jako se tomu stalo kupříkladu u nedávného výpadku Amazon Web Services. Aby se tomu do budoucna předešlo, či alespoň omezilo, vznikla nová spolupráce mezi Amazonem a Googlem, která  by mohla být právě začátkem konce velkých výpadků.

Konec velkých výpadků internetu

Amazon a Google představili novou iniciativu pro propojení cloudů, která umožňuje novou úroveň interoperability mezi AWS a Google Cloud. „AWS a Google Cloud dnes s potěšením oznamují uvedení společně vyvinutého řešení pro multicloudové sítě, které využívá jak AWS Interconnect – multicloud, tak Cross-Cloud Interconnect od Google Cloud. Tato spolupráce také přináší novou otevřenou specifikaci pro interoperabilitu sítí, která zákazníkům umožňuje navázat soukromé vysokorychlostní připojení mezi Google Cloud a AWS s vysokou úrovní automatizace a rychlosti,“ stojí v prohlášení.

Oznámení Amazonu zdůrazňuje, že zatímco prvním partnerem AWS je Google Cloud, nový systém interconnect bude zaveden také pro Microsoft Azure, a to už v roce 2026. Existuje mnoho dobrých důvodů pro vytváření multi-cloudových hostingových řešení a jedním z nich, který konkrétně zmínil Google, je výhoda zvýšené ochrany před selháním sítě. Společnost uvádí, že „využijte výhody přirozeně odolné architektury, která poskytuje několik úrovní ochrany před selháním zařízení, sítě a softwaru a zajišťuje, že vaše kritické aplikace zůstanou online.“



Stylizovaný obrázek hackera (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Hackeři tentokrát za nic nemohli, Cloudflare padl kvůli interní chybě

To je teprve začátek, ale s rostoucí popularitou multicloudových řešení by se mělo podařit dosáhnout toho, že významné výpadky budou mít mnohem menší dopad než nyní. Pokud se kritické systémy mohou v případě výpadku jednoho poskytovatele přepnout na sekundární hostitel, koncoví uživatelé se nebudou muset potýkat s následky.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Nadělte letos pod stromeček praktičnost i styl. Máme pro vás 4 tipy na vánoční dárky od Huawei pro každou ženu
Nadělte letos pod stromeček praktičnost i styl. Máme pro vás 4 tipy na vánoční dárky od Huawei pro každou ženu
PR článek
PR článek PR článek 8:00
Snímek z traileru na Zaklínače 4
Nová trilogie Zaklínače do šesti let? CD Projekt RED odhalil ambiciózní plán
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
0
Ošklivý vánoční svetr od Microsoftu
Microsoft obnovil sváteční tradici. Příšerné vánoční svetry jsou opět v nabídce
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:30
2
Screenshot ze hry Zlin City: Arch Moderna
Česká strategie Zlín City: Arch Moderna láká prvním trailerem, vytvoříte v ní město jako Baťa
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
0

Kapitoly článku