Amazon a Google spojují síly, chtějí zabránit masivním výpadkům internetu

- Výpadky cloudových služeb umí efektivně vyřadit značnou část internetu
- Amazon a Google se proto spojili, aby jejich výskyt co možná nejvíce omezili
- K jejich iniciativě se v příštím roce přidá také Microsoft
Internet je velmi robustní lidský vynález. Jak nám ale čas od času připomene, umí být také neuvěřitelně křehký a jeden výpadek na tom správném místě umí vyřadit z provozu značnou část webových stránek a služeb, jako se tomu stalo kupříkladu u nedávného výpadku Amazon Web Services. Aby se tomu do budoucna předešlo, či alespoň omezilo, vznikla nová spolupráce mezi Amazonem a Googlem, která by mohla být právě začátkem konce velkých výpadků.
Konec velkých výpadků internetu
Amazon a Google představili novou iniciativu pro propojení cloudů, která umožňuje novou úroveň interoperability mezi AWS a Google Cloud. „AWS a Google Cloud dnes s potěšením oznamují uvedení společně vyvinutého řešení pro multicloudové sítě, které využívá jak AWS Interconnect – multicloud, tak Cross-Cloud Interconnect od Google Cloud. Tato spolupráce také přináší novou otevřenou specifikaci pro interoperabilitu sítí, která zákazníkům umožňuje navázat soukromé vysokorychlostní připojení mezi Google Cloud a AWS s vysokou úrovní automatizace a rychlosti,“ stojí v prohlášení.
Oznámení Amazonu zdůrazňuje, že zatímco prvním partnerem AWS je Google Cloud, nový systém interconnect bude zaveden také pro Microsoft Azure, a to už v roce 2026. Existuje mnoho dobrých důvodů pro vytváření multi-cloudových hostingových řešení a jedním z nich, který konkrétně zmínil Google, je výhoda zvýšené ochrany před selháním sítě. Společnost uvádí, že „využijte výhody přirozeně odolné architektury, která poskytuje několik úrovní ochrany před selháním zařízení, sítě a softwaru a zajišťuje, že vaše kritické aplikace zůstanou online.“
To je teprve začátek, ale s rostoucí popularitou multicloudových řešení by se mělo podařit dosáhnout toho, že významné výpadky budou mít mnohem menší dopad než nyní. Pokud se kritické systémy mohou v případě výpadku jednoho poskytovatele přepnout na sekundární hostitel, koncoví uživatelé se nebudou muset potýkat s následky.