Aktuální akce v App Store: Prasátko Pepina, jízda v bahně a povedená fotoaplikace

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Apple App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Tradiční páteční výběr tentokrát zahrnuje povedenou hru pro nejmenší na motivy animovaného seriálu Prasátko Pepina, zajímavou „závodní“ hru z náročného terénu MudRunner a skvělou alternativu k výchozí fotoaplikaci na iPhonu s názvem Pro Camera.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Farming Simulator 20

Zima už dorazila a do dalších žní je ještě daleko. Pokud ale nechcete čekat a máte nutkání něco zasadit a sklidit hned, vrhněte se do skvělého Farming Simulatoru 20, který nabízí nejen skvělou grafiku, ale také možnost nahlédnout do agrárního průmyslu bez nutnosti nasadit gumáky a vydat se přímo na pole. Původní cena byla 150 korun.