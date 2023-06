Aktuální akce v App Store: povedený tower defense, antická diablovka a netradiční karetní hra

Páteční den jako již tradičně uzavřeme našim výběrem toho nejzajímavějšího, co je aktuálně zdarma či se zajímavou slevou v obchodě s aplikacemi App Store. Do svých zařízení se sysémem iOS a iPadOS si můžete stahovat například povedenou tower defense hru 2112TD: Tower Defense Survival, diablovku z antického světa Titan Quest HD nebo neobvyklou karetní hru Slay the Spire.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

LookUp: English dictionary

Znát z cizích jazyků alespoň ten anglický je pro život v dnešním světě naprostou nezbytností. Najít si čas na studium je nicméně stále těžší, obzvláště pro pracujícího člověka. Se studiem vám může pomoci celá řada aplikací, například LookUp, který je užitečným slovníkem a výukovým nástrojem v jednom. Původní cena byla 250 korun.