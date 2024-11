Aktuální akce v App Store: policejní strategie, špičkový roguelike a povedená deskovka

Je tady pátek, což neomylně znamená příchod našeho pravidelného seriálu, který vám doporučuje ty nejzajímavější aplikace a hry, jenž najdete zdarma či se slevou na obchodě App Store. Tentokrát stojí za zmínku třeba policejní strategie Rebel Cops, oceňovaný roguelike titul Dead Cells nebo povedená adaptace deskové hry s názvem Root Board Game.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Rebel Cops

Postavte se do čela rebelantských policistů, kteří se odmítají podvolit železné pěsti mafiánského šéfa Viktora Zueva, v povedené strategické hře Rebel Cops. Pokud jste fanoušky titulů jako je This Is the Police, rozhodně byste neměli tuto hru minout. Příběh se odehrává v podobném duchu a také stylizace je zmíněnému titulu velmi podobná. Původní cena hry byla 200 korun.