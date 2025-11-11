AirPods Max trápí záhadný problém s připojením. Dejte je do mrazáku, radí uživatelé

- –Někteří uživatelé AirPods Max hlasí problémy s připojením k telefonu
- Dočasné řešení je bezpochyby velmi bizarní, ale podle mnohých funkční
- Nákupu nových sluchátek se ale nejspíše nevyhnete
První generace sluchátek AirPods Max je tady s námi už přibližně pět let, přičemž za tu dobu se objevil jen jeden nástupce, který toho mnoho nevylepšil, tudíž pro řadu uživatelů nebyl důvod měnit za novější. Nyní to ale vypadá, že se někteří majitelé sluchátek upgradu nevyhnou, byť ne z vlastní vůle. Někteří uživatelé si totiž na Redditu začali stěžovat na nečekanou chybu, jenž znemožňuje jejich připojení k zařízení, přičemž restart nepomáhá.
Nepříjemný problém s bizarním řešením
Charakteristickým prvkem této chyby jsou „tři jantarová světla smrti“, což je odkaz na nechvalně proslulou chybu Xboxu 360, které se přezdívalo „červené kruhy smrti“. Ačkoli problém sluchátek není tak fatální jako v případě herní konzole, vlastníky sluchátek ani tak nepotěší. I když se může zdát, že sluchátka jsou nefunkční, což naznačuje poruchu hardwaru, existuje několik možných řešení, která je mohou alespoň na chvíli udržet v provozu.
Mnoho lidí dnes vyměňuje svou audio techniku ve chvíli, kdy se objeví novější technologie, a mnoho výrobců se podle všeho tomuto trendu přizpůsobuje. Přidejte k tomu nevyhnutelnou degradaci kapacity baterie u bezdrátových sluchátek v průběhu času a je potenciálně zaděláno na to, abyste museli dříve či později sluchátka vyměnit. To se zdá být případ také nejdražších sluchátek od Applu.
Někteří majitelé uvádí, že se jim podařilo sluchátka zprovoznit vyčištěním kontaktů, zatímco jiní zjistili, že účinnější je poněkud bizarnější postup, a sice vložení sluchátek AirPods Max na půl hodiny do mrazáku. Online rady doporučují nechat je alespoň 30 minut vychladnout, přičemž pak by mělo vše fungovat správně. My nic podobného rozhodně zkoušet nedoporučujeme!
Pokud je teorie uživatele Redditu o tom, proč to funguje, správná, bude to bohužel pravděpodobně jen dočasné řešení – ta totiž naznačuje, že tenké vodiče přenášející energii mohou časem prasknout, konkrétně po stovkách nebo tisících otočeních sluchátek.
Proč je nesmysl dávat elektroniku do mrazáku?
Dávat sluchátka nebo jinou elektroniku do mrazáku je riskantní, protože prudká změna teplot způsobuje pnutí mezi různými materiály, vznik mikrotrhlin ve spojích a praskání plastů. Po vytažení se na chladných částech sráží vlhkost, která může poškodit obvody, měniče nebo dokonce baterii. U bezdrátových sluchátek se navíc při mrazu ničí Li-ion články – zvyšuje se vnitřní odpor, mění se elektrolyt a při opětovném nabíjení může dojít k trvalému zničení kapacity. Chlad také tvrdí a láme gumové části a narušuje těsnění. Celkově tedy i krátké vystavení mrazu může způsobit pozdější poruchy.
Ta se otáčejí o 90 stupňů proto, aby se vešla do pouzdra. Vzniklá mikroskopická trhlina může následně způsobit problémy s připojením. Zmrazením AirPods může chlad způsobit smrštění obložení kolem vodičů, čímž se prasklé části dočasně spojí. V každém případě se ale jedná o dočasné řešení a pokud se vás tyto problémy také týkají, pravděpodobně se nevyhnete nákupu nových sluchátek.