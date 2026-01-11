AI za vás pohodlně nakoupí: Copilot dostal novou funkci, e-shopy si mnou ruce

- Nová funkce Copilot Checkout umožní uživatelům dokončit nákup zboží přímo v prostředí chatbotu
- Služba se aktuálně spouští v USA ve spolupráci s platformami jako Shopify, PayPal a Stripe
- Data ukazují, že nákupní procesy asistované umělou inteligencí vykazují výrazně vyšší konverzní poměr a rychlost rozhodování
Microsoft oficiálně spouští funkci Copilot Checkout, která je jednou z prvních vlaštovek, které zásadně mění způsob online nakupování. Uživatelé nyní mohou vyhledat produkt, nechat si poradit od umělé inteligence a následně jej rovnou zakoupit, aniž by museli opustit konverzaci.
Snadné nákupy přes CoPilota
Novinka reaguje na rostoucí trend tzv. „agentického nakupování“, kdy AI asistenti přebírají roli osobních nákupčích. Pokud uživatel požádá Copilota například o doporučení noční lampy nebo tenisek, chatbot mu kromě informací nabídne i tlačítko „Koupit“.
Po kliknutí se přímo v rozhraní Copilota otevře platební formulář, kde zákazník vyplní doručovací údaje a potvrdí platbu. Celý proces od prvotního dotazu po finální transakci probíhá v rámci jednoho vlákna chatu a je pro uživatele tak potenciálně mnohem rychlejší a pohodlnější, než „starý“ způsob nakupování na tradičních eshopech.
Microsoft na tom spolupracuje s předními hráči na poli e-commerce. Platby zajišťují poskytovatelé PayPal, Stripe a Shopify. Mezi prvními prodejci, jejichž zboží lze takto zakoupit, jsou značky jako Urban Outfitters, Anthropologie, Ashley Furniture nebo vybraní tvůrci na platformě Etsy.
Výrazný nárůst konverzí
Podle interních dat Microsoftu má mít přítomnost AI v nákupním procesu prokazatelný vliv na chování spotřebitelů. Nákupní cesty zahrnující Copilota prý vedou k o 53 % více nákupům během prvních 30 minut interakce ve srovnání s běžným vyhledáváním. Pokud je u zákazníka přítomen jasný nákupní záměr, je u Copilota pravděpodobnost dokončení objednávky dokonce o 194 % vyšší.
„Cílem je zkrátit cestu mezi inspirací a nákupem,“ uvádí Microsoft. Pro obchodníky to v praxi znamená šanci zachytit zákazníka v momentě rozhodování a minimalizovat tak riziko opuštění košíku, ke kterému často dochází při přesměrovávání mezi mnoha otevřenými kartami prohlížeče.
Souběžně s funkcí Checkout představuje Microsoft také tzv. Brand Agents. Jde o specializované AI asistenty, které si prodejci mohou nasadit přímo na své webové stránky. Tito agenti mluví specifickým hlasem značky, znají aktuální skladové zásoby a pomáhají zákazníkům s výběrem dárků nebo technickými dotazy. První testy u prodejce Alexander Del Rossa ukázaly, že sessions s těmito agenty měly podle Microsoftu až trojnásobně vyšší konverzní poměr.
Dostupnost
Služba Copilot Checkout se momentálně rozšiřuje na webu Copilota pro uživatele v USA. Prodejci využívající platformu Shopify budou do systému zařazeni automaticky, zatímco ostatní mohou o integraci zažádat. Microsoft pak plánuje další expanzi do prohlížeče Edge a služeb Bing či MSN a do budoucna počítá s partnerstvím se společnostmi Mastercard a Visa pro další zjednodušení platební infrastruktury.
Je tak jen otázkou času, než se Copilot Checkout rozšíří do všech relevantních služeb Microsoftu a do dalších zemí, nakonec určitě i včetně Česka. Obecně vzato jde o další střípek do trendu, kdy se e-commerce posouvá směrem od tradičních eshopů do AI chatbotů, ostatně OpenAI už s nákupy v rámci ChatGPT experimentuje taktéž.