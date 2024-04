AI kněz si nebere servítky: spojuje moderní technologie s dogmatickým výkladem víry

Skupina katolíků s názvem Catholic Answers vytvořila chatbota, pojmenovali ho „ otec Justin“

Ten se vydává za kněze a v některých případech poskytuje sexistické odpovědi či nabízí rozhřešení

Tvůrci už přistoupili na základě kritiky k několika úpravám

Rozvoj moderních technologií a víra v hlavách mnohých nejde tak úplně ruku v ruce a jistě mají do značné míry pravdu. Skupina katolíků jménem Catholic Answers si ovšem myslí pravý opak a pro lákání nových oveček do stáda vytvořila snadno přístupnou umělou inteligenci v podobě kněze Justina. Ten je sice důkazem, že víra a technologie mohou spolupracovat, nicméně až do té doby, než začnete „otci Justinovi“ klást první otázky.

Umělá inteligence v roli dogmatického kněze

Jak popisuje katolického chatbota server Futurism, jedná se o „etickou, teologickou a soukromí ohrožující noční můru“. Otec Justin se totiž neštítí sexistických rad či již dávno překonaných pohledů na roli ženy ve společnosti. Zároveň se také neváhal označovat za skutečného kněze slovy „jsem tak skutečný, jako víra, kterou sdílíme“. Poněkud podivné byly také jeho popisy vlastního dětství ve městě Assisi v Itálii, kdy dle jeho vlastních slov „cítil potřebu stát se knězem už od útlého věku“.

Katolická skupina už provedla na chatbotovi některé úpravy a nyní již například nenosí kněžské roucho, ale pouze košili a sako. Přesto některé bizarnosti otci Justinovi zůstaly – kupříkladu neváhá vyslechnout uživatele při zpovědi a také některým nabízel i rozhřešení. Není divu, že řadu katolíků tyto praktiky umělé inteligence značně pohoršily.

Podle Chrise Costella, ředitele IT ve společnosti Catholic Answers, měla aplikace pomoci informovat lidi, kteří se rozhodli prozkoumat katolickou víru. „Přestože aplikace nenahrazuje lidskou interakci s knězem, učitelem nebo duchovním rádcem, věříme, že může být cenným nástrojem, který našim uživatelům pomůže lépe pochopit a vyjádřit učení katolické víry,” uvedl v prohlášení v den spuštění aplikace. „Chtěli jsme vyjádřit ducha a povahu odpovědí, které mohou uživatelé očekávat – autoritativní a zároveň přístupné, čerpající z hluboké studnice katolické tradice a učení. Věříme, že prezentace otce Justina ctí skutečné kněze a roli, kterou hrají v životě lidí, přesto jsme přesvědčeni, že naši uživatelé si umělou inteligenci nespletou s lidskou bytostí.“

I přes skutečnost, že propojení víry s moderními technologiemi působí přinejmenším zvláštně, je velmi pravděpodobné, že se s podobnými věcmi budeme setkávat stále častěji.