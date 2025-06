A je po překvapení! Takto bude vypadat Nothing Phone (3)

Na internet unikla podoba zad chystaného smartphonu Nothing Phone (3)

Telefon nedostane tradiční světelný obrazec Glyph, namísto něj firma chystá jiné řešení

Pravděpodobně se nedočkáme podpory bezdrátového nabíjení

Britská značka Nothing ve své krátké historii představila několik smartphonů víceméně spadajících do střední a vyšší střední třídy. Letos v létě se ale dočkáme odhalení plnohodnotného vlajkového modelu, který zaujme nejen designem, ale i hardwarovou výbavou. Premiéra Nothing Phone (3) se odehraje 1. července, avšak díky informátorovi Maxovi Jamborovi se na připravovaný telefon můžeme podívat již dnes.

Takto bude vypadat Nothing Phone (3)

Značka Nothing zůstane u svého vlajkového smartphonu věrná designu předchozích zařízení – opět použije průsvitná záda, pod kterými najdeme rozmanité tvary evokující rozmístění interních součástek a šroubků. Pozoruhodné je, že tentokráte v tomto schématu chybí rozměrný kruhový prvek prozrazující přítomnost cívky pro bezdrátové nabíjení – buď v telefonu vůbec nebude, anebo jej v Nothing odmítli zvýrazňovat.

Jeden kruhový prvek se ale přeci jen dominantou zad stane – bude jím modul fotoaparátu v horní části. Najdeme v něm tři čočky, podle tvaru žádná z nich nebude periskopická. S ohledem na fotovýbavu levnějších modelů řady Nothing Phone (3a) očekáváme tradiční sestavu hlavního, širokoúhlého a přibližovacího fotoaparátu. Zajímavé je, že oproti Nothing Phone (3a) Pro vystupuje fotoaparát z těla telefonu jen decentně.

Na zádech telefonu nenacházíme diodové pásy světelného obrazce Glyph, na jehož zmizení nás značka Nothing připravuje několik týdnů. Namísto něj se máme dočkat univerzálnějšího řešení v podobě sekundárního displeje tvořeného maticí LED diod se schopností zobrazovat podrobnější informace. S největší pravděpodobností tuto schopnost získá prostřední obdélníkový proužek, byť z oficiálních upoutávek bychom očekávali spíše kruhový displej.

Come to Play. Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

Je dost možné, že právě kvůli sekundárnímu displeji nebude Nothing Phone (3) vybaven bezdrátovým nabíjením.

Premiéra společně s novými sluchátky

Nothing Phone (3) bude představen 1. července v 19:00 našeho času, společně s ním má britská značka odhalit i svá první hlavová sluchátka Nothing Headphone (1). Cena telefonu má startovat na 799 dolarech (asi 21 200 korun s DPH), sluchátka mají stát 299 dolarů (asi 8 tisíc korun).

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.