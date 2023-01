7 prstů nebo 40 zubů? Midjourney umí vyobrazit realistického člověka, byť k dokonalosti má daleko

Pseudosnímky generované umělou inteligencí se v posledních letech rapidně zlepšují. Ostatně i my v redakci příležitostně spoléháme u některých ilustrativních obrázků na známou inteligenci Midjourney. Na první pohled vypadá nejedna fotka vytvořená prakticky z ničeho téměř jako skutečná, avšak při podrobnějším a především delším zkoumání lze poměrně snadno odhalit celou řadu děsivých detailů, které prozrazují, že za výsledným dílem stojí stroj.

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

