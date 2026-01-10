TOPlist

6 gramů kokainu a lahev whisky: španělský streamer zemřel po šílené novoroční výzvě

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 1. 18:15
0
6 gramů kokainu a lahev whisky: španělský streamer zemřel po šílené novoroční výzvě
  • Španělský streamer zemřel poté, co na novoročním živém přenosu vypil lahev whisky a vyšňupal 6 gramů kokainu
  • Šlo o výzvu, za jejíž splnění měl od svých fanoušků dostat zaplaceno
  • Případ nyní vyšetřuje katalánská policie a varuje před podobnými nebezpečnými trendy

Čeho byste byli schopní pro trochu slávy a pozornosti? 37letý španělský streamer Sergio Jiménez se rozhodl okořenit svůj novoroční stream bizarní výzvou, v rámci které zkonzumoval takové množství alkoholu a drog, že ho to stálo život.

Novoroční stream smrti

Podle informací španělského deníku El País pořádal na Silvestra živé vysílání na svém kanále, kde se rozhodl plnit různé výzvy od svých fanoušků. Za splnění pak požadoval odměnu v podobě finančního obnosu. V rámci jedné z těchto výzev 37letý Jiménez vypil lahev whisky a intranasálně zkonzumoval 6 gramů kokainu. To vše během 3 hodin.

Na sociálních sítích pak začalo kolovat video, údajně vystřižené z tohoto živého vysílání, na kterém sám Jiménez ve svém pokoji a během streamu vysaje nosem přichystanou lajnu kokainu. Katalánská policie Mossos d’Esquadra případ otevřela, nyní se však čeká na výsledky pitvy.

Lahev whisky a 6 gramů kokainu

Mossos alespoň zveřejnili na svých stránkách video, ve kterém upozorňují na riskantní internetové výzvy: „Důsledky těchto trendů mohou sahat od intoxikace až po fyzické a psychické následky a mohou mít také negativní dopad na reputaci, což ovlivňuje pracovní a akademické příležitosti kvůli digitální stopě, kterou za sebou zanecháte. […] Je důležité si uvědomit, že některé trendy mohou mít důsledky, pokud zahrnují vandalismus nebo agresivní chování.“

Benzoylmethylekgonin, lidově kokain, je sám o sobě velmi nebezpečný při vyšších dávkách (pro prvouživatele může být smrtelná dávka kolem 1 gramu), při nižších hrozí silná závislost. V kombinaci s alkoholem kokain v játrech vytvoří ještě jedovatější látku, tzv. kokaethylen, která dramaticky zvyšuje riziko náhlé smrti, nebo alespoň mozkové mrtvice, selhání jater a podobně.



Žanna Samsonová, influenerka, která zemřela poté, co se stravovala hlavně vegansky



Nepřehlédněte

Ruská influencerka zemřela poté, co jedla pouze ovoce. Vegani se proti ní bouří

Bohužel nejde o první případ, kdy influencer obětoval své zdraví nebo dokonce život pro trochu pozornosti. V létě 2023 svět obletěla zpráva o ruské influencerce Žanně Samsonové, která se odstěhovala do Asie a rozhodla se, že bude dodržovat přísně veganskou, respektive raw frutariánskou stravu. Ve svých 40 letech zemřela na vyčerpání organismu.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

iPhone a nový operační systém iOS 26
Máte už iOS 26? Prý na něj přešlo minimum uživatelů, druhý průzkum ale tvrdí opak
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
8
Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
Steam Machine levný nebude! Český e-shop omylem propálil cenu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
11
Galaxy Ring – první chytrý prsten od Samsungu
Kauza vybuchujícího prstenu Galaxy Ring: Samsung přinesl vysvětlení „na půl cesty“
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:30
0
OnePlus Turbo 6 ve všech barvách
OnePlus Turbo 6 a 6V: herní stroje s 9 000mAh baterií, 165Hz displejem a slabou fotovýbavou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
2

Kapitoly článku