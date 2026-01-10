6 gramů kokainu a lahev whisky: španělský streamer zemřel po šílené novoroční výzvě

- Španělský streamer zemřel poté, co na novoročním živém přenosu vypil lahev whisky a vyšňupal 6 gramů kokainu
- Šlo o výzvu, za jejíž splnění měl od svých fanoušků dostat zaplaceno
- Případ nyní vyšetřuje katalánská policie a varuje před podobnými nebezpečnými trendy
Čeho byste byli schopní pro trochu slávy a pozornosti? 37letý španělský streamer Sergio Jiménez se rozhodl okořenit svůj novoroční stream bizarní výzvou, v rámci které zkonzumoval takové množství alkoholu a drog, že ho to stálo život.
Novoroční stream smrti
Podle informací španělského deníku El País pořádal na Silvestra živé vysílání na svém kanále, kde se rozhodl plnit různé výzvy od svých fanoušků. Za splnění pak požadoval odměnu v podobě finančního obnosu. V rámci jedné z těchto výzev 37letý Jiménez vypil lahev whisky a intranasálně zkonzumoval 6 gramů kokainu. To vše během 3 hodin.
🔥🚨BREAKING: Streamer Sergio Jiménez, passed away at 34-years-old on this livestream after reportedly ingesting 1 bottle of whisky and 6g of cocaine in 3 hours for a challenge.
Na sociálních sítích pak začalo kolovat video, údajně vystřižené z tohoto živého vysílání, na kterém sám Jiménez ve svém pokoji a během streamu vysaje nosem přichystanou lajnu kokainu. Katalánská policie Mossos d’Esquadra případ otevřela, nyní se však čeká na výsledky pitvy.
Lahev whisky a 6 gramů kokainu
Mossos alespoň zveřejnili na svých stránkách video, ve kterém upozorňují na riskantní internetové výzvy: „Důsledky těchto trendů mohou sahat od intoxikace až po fyzické a psychické následky a mohou mít také negativní dopad na reputaci, což ovlivňuje pracovní a akademické příležitosti kvůli digitální stopě, kterou za sebou zanecháte. […] Je důležité si uvědomit, že některé trendy mohou mít důsledky, pokud zahrnují vandalismus nebo agresivní chování.“
Benzoylmethylekgonin, lidově kokain, je sám o sobě velmi nebezpečný při vyšších dávkách (pro prvouživatele může být smrtelná dávka kolem 1 gramu), při nižších hrozí silná závislost. V kombinaci s alkoholem kokain v játrech vytvoří ještě jedovatější látku, tzv. kokaethylen, která dramaticky zvyšuje riziko náhlé smrti, nebo alespoň mozkové mrtvice, selhání jater a podobně.
Bohužel nejde o první případ, kdy influencer obětoval své zdraví nebo dokonce život pro trochu pozornosti. V létě 2023 svět obletěla zpráva o ruské influencerce Žanně Samsonové, která se odstěhovala do Asie a rozhodla se, že bude dodržovat přísně veganskou, respektive raw frutariánskou stravu. Ve svých 40 letech zemřela na vyčerpání organismu.