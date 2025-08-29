460 koní pod kapotou! Nejvýkonnější Tesla Model Y Performance stojí přes 1,5 milionu Kč

29. 8.
Tesla New Model Y Performance
  • Kromě výkonu 460 koní má nová Tesla lepší zrychlení i vyšší efektivitu 
  • V interiéru najdeme větší displej a lépe nastavitelná sedadla 
  • V Evropě bude k dispozici již v září, dojezd dosahuje na 580 km 
  • Zlepšení se dočkal také podvozek, který má nyní nastavitelné elektrické tlumiče 

Omlazený Model Y jsme testovali už na jaře, nyní Tesla přidává také výkonnou variantu Performance s cenou 1 524 900 korun. V Evropě by měla být k dispozici už v průběhu září. Novinka má dojezd 580 km a zrychlení z nuly na sto zvládne za 3,5 sekundy, což je o poznání lepší oproti klasické Long Range verzi s hodnotou 4,8 sekundy. Novinek je ale mnohem více.

Performance verze je obuta na kovaných kolech Arachnid 2.0 s průměrem 21″. Taktéž přední a zadní nárazník prošel drobným redesignem a získal agresivnější charakter. Model Y Performance prozradí i červené třmeny brzd. Tesla nyní nesdílí kapacity baterií svých vozů, ale z webu výrobce se dozvíme, že rychlost nabíjení není zásadně odlišná od ostatních verzí Modelu Y. V tomto případě se na superchargeru dostanete na 243 km za 15 minut nabíjení.

Tesla New Model Y Performance
Tesla Model Y Performance je obuta na kovaných kolech Arachnid 2.0 s průměrem 21″, v nabídce je standardní paleta šesti barevných provedení

Větší displej, Plaid odznáček i elektrické tlumiče

Hlavní displej v interiéru nabídne větší plochu (16″ namísto 15,4″) i užší rámečky a lepší rozlišení. Taktéž sedačky mají typický Plaid odznáček uprostřed a vyšší pasažéry potěší sedák s nastavitelnou délkou. Z hlediska jízdních vlastností se zlepšil také podvozek. Elektrické tlumiče umožní detailní nastavení pro lepší komfort i trakci, což se zároveň propisuje i při volbě jízdních režimů. Na reálné zkušenosti z jízdy si ale ještě budeme muset počkat. Tesla Model Y Performance zatím nebyl k dispozici pro testovací jízdy, to by se snad brzy ale mělo změnit. Pokud bude novinka podobně zábavná, jako Tesla Model 3 Performance, kterou jsme také testovali poměrně nedávno, máme se na co těšit.

Zdroj: tisková zpráva
Zdroj: tisková zpráva
