460 koní pod kapotou! Nejvýkonnější Tesla Model Y Performance stojí přes 1,5 milionu Kč

- Kromě výkonu 460 koní má nová Tesla lepší zrychlení i vyšší efektivitu
- V interiéru najdeme větší displej a lépe nastavitelná sedadla
- V Evropě bude k dispozici již v září, dojezd dosahuje na 580 km
- Zlepšení se dočkal také podvozek, který má nyní nastavitelné elektrické tlumiče
Omlazený Model Y jsme testovali už na jaře, nyní Tesla přidává také výkonnou variantu Performance s cenou 1 524 900 korun. V Evropě by měla být k dispozici už v průběhu září. Novinka má dojezd 580 km a zrychlení z nuly na sto zvládne za 3,5 sekundy, což je o poznání lepší oproti klasické Long Range verzi s hodnotou 4,8 sekundy. Novinek je ale mnohem více.
Performance verze je obuta na kovaných kolech Arachnid 2.0 s průměrem 21″. Taktéž přední a zadní nárazník prošel drobným redesignem a získal agresivnější charakter. Model Y Performance prozradí i červené třmeny brzd. Tesla nyní nesdílí kapacity baterií svých vozů, ale z webu výrobce se dozvíme, že rychlost nabíjení není zásadně odlišná od ostatních verzí Modelu Y. V tomto případě se na superchargeru dostanete na 243 km za 15 minut nabíjení.
Větší displej, Plaid odznáček i elektrické tlumiče
Hlavní displej v interiéru nabídne větší plochu (16″ namísto 15,4″) i užší rámečky a lepší rozlišení. Taktéž sedačky mají typický Plaid odznáček uprostřed a vyšší pasažéry potěší sedák s nastavitelnou délkou. Z hlediska jízdních vlastností se zlepšil také podvozek. Elektrické tlumiče umožní detailní nastavení pro lepší komfort i trakci, což se zároveň propisuje i při volbě jízdních režimů. Na reálné zkušenosti z jízdy si ale ještě budeme muset počkat. Tesla Model Y Performance zatím nebyl k dispozici pro testovací jízdy, to by se snad brzy ale mělo změnit. Pokud bude novinka podobně zábavná, jako Tesla Model 3 Performance, kterou jsme také testovali poměrně nedávno, máme se na co těšit.