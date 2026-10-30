Zvukové vlny jako zbraň proti ohni: mladá studentka vyvinula unikátní hasicí přístroj

- Mexická studentka vymyslela ojedinělý hasicí přístroj poháněný zvukem
- Za svůj výtvor získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu vědy a vynálezů
- Jde pouze o prototyp, ale ukazuje zajímavé možnosti v oblasti požární bezpečnosti
Klasické hasicí přístroje fungují na bázi buď chemikálií, nebo vody. Ať už se jedná o vodní hasicí přístroj, pěnový nebo práškový, uhašení požáru s sebou většinou nese poškození okolí a věcí v blízké přítomnosti ohně. S unikátním přístrojem, který pracuje na bázi zvukových vln, ale nic takového nehrozí a tento prototyp by mohl představovat zajímavý průlom v segmentu hasicích přístrojů.
Hašení zvukem je možné
Dokážete si představit situaci, že je oheň uhašen pouhým zvukem? Možná to vypadá na první pohled jako sci-fi, ale ve skutečnosti je to opravdu možné a dokázala to sedmnáctiletá mexická studentka Ángela Karime Venegas Hernández. Ta sestrojila prototyp hasicího přístroje, který k hašení využívá jen a pouze zvuk.
Tento projekt se jmenuje Vortex Tech a studentka střední školy CETis 78 v mexickém městě Altamira za něj získala zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu vědy a vynálezů (ISIF) v Indonésii. Této prestižní soutěže se zúčastnilo zhruba 110 vybraných projektů ze zhruba 25 zemí světa a zvukový hasicí přístroj se poprvé dostal do povědomí na výstavě v Tamaulipasu.
Jak Vortex Tech funguje?
Tento hasicí přístroj je oficiálně popisován jako systém potlačení ohně pomocí akustiky a funguje vlastně velmi jednoduše – využívá nízkofrekvenční zvukové vlny k narušení prostředí hoření plamene. Systém produkuje zvukové vlny o frekvenci přibližně 30 hertzů a celá sestava se skládá z frekvenčního generátoru (napájí ho 12voltová baterie), zesilovače a reproduktoru.
Hašení tímto přístrojem připomíná sfoukávání svíčky s tím rozdílem, že namísto plic odvedou práci fyzikální zákony. Při reálné ukázce zvládl tento prototyp uhasit plameny za zhruba 5 až 8 sekund a funguje tak, že oheň ve své podstatě udusí – kolem plamene vzniká vzduchová turbulence, která vytlačuje zásobu kyslíku a bez něj oheň nemůže dál hořet.
Do reálného nasazení je bohužel daleko
I když vypadá tento prototyp opravdu zajímavě a funkčně, jde skutečně jen o experimentální projekt a nikoliv reálný produkt, který by bylo možné používat. Zařízení samozřejmě nesplňuje náročné standardy profesionální požární ochrany, a tudíž by neprošlo komerční certifikací jako hasicí přístroj. Účinnost v reálných podmínkách je navíc omezována řadou faktorů.
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Účinnost zařízení závisí prakticky na všem, od velikosti plamene přes typ hořlavé látky, vzdálenosti od zařízení a intenzitě zvuku až po okolní proudění vzduchu. Není tedy jasné, jak by tento akustický hasicí přístroj fungoval proti větším požárům, ale i tak se jedná o velmi zajímavý počin, který by mohl posunout vývoj v tomto segmentu novým směrem.