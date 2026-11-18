- Online služby konzolí PlayStation ve středu večer paralyzoval výpadek
- Jako na potvoru, jen pár hodin před vydáním velmi očekávaného GTA 6
- Podle informací Sony byl výpadek zhruba v 20:30 zažehnán
Svět se dnes o půlnoci tak trochu zastaví a spousta lidí nepůjde spát. Přesně o půlnoci totiž v našem časovém pásmu vychází GTA 6. Spolu se vším okolo se ale krátce před 7. hodinou večerní zastavily servery japonské společnosti Sony, konkrétně jejich platforma pro hráče na konzolích – PlayStation Network. Firma výpadek potvrzuje i na svých webových stránkách.
Výpadek PlayStation Network
Uživatelé na sociálních sítích začali reportovat výpadky služeb konzolí PlayStation zhruba v 18:50 našeho času. To potvrzuje i web Downdetector, který se na výpadky online služeb zaměřuje. Největší počet hlášení byl zaznamenán v 19:17. Krátce na to už výpadek potvrdilo i Sony na svých webových stránkách.
User reports indicate problems with Playstation Network since 10:08 AM EST.
How is it affecting you? #PlaystationNetworkDownhttps://t.co/BUAxJDck86
— Downdetector (@downdetector) November 18, 2026
Konkrétně mělo jít o výpadek „herních a sociálních funkcí“ na platformě PlayStation Network. „Můžete mít potíže se spouštěním her, aplikací nebo sítových služeb. Pracujeme na odstranění těchto problémů v co nejkratším termínu. Děkujeme za trpělivost,“ uvedlo Sony. K výpadkům mělo docházet na všech generací konzolí, včetně PlayStationu 5 a 5 Pro, na kterých si budete moci již od půlnoci zahrát GTA 6.
Můžeme potvrdit, že i na naší konzoli PlayStation 5 Pro se výpadek projevil, po zapnutí zhruba v půl osmé večer byl odhlášen uživatelský profil a bylo nutné znovu zadat heslo, respektive přihlásit se prostřednictvím doprovodné aplikace v telefonu. Co je možná nejdůležitější – výpadek nijak neovlivňuje možnost hrát GTA 6, nicméně během výpadku nebylo možné si hru pořídit ani stáhnout, pokud jste tak neučinili již dříve. Na sociálních sítích se rovněž ozývají zákazníci, kterým během výpadku nefungoval aktivační klíč z originálního balení.
Zhruba v půl deváté pak Sony upravilo na webovém portálu své podpory informaci o výpadku, nyní by již vše mělo běžet v pořádku.