Kalné záběry jako důkaz pravosti? BBC se u dokumentu Blue Planet III brání podezření z AI

- BBC v Blue Planet III záměrně nechává kalnější a méně uhlazené záběry
- Jack Bootle z BBC poprvé výslovně zaručil, že v seriálu není ani snímek z generativní AI
- Šestidílný seriál startuje 1. listopadu na BBC One a iPlayeru
Před premiérou Blue Planet III chce BBC divákům dokázat, že zvířata na obrazovce nevygenerovala umělá inteligence. Jenže jak na to, když „dokonalost“ je dnes podezřelá? Řešením je kalnější voda a méně vyladěné záběry. Třetí řada přichází čtvrt století po první a téměř deset let po druhé, která upozornila na plastové znečištění oceánů.
Plankton i loď v záběru
Podle výkonné producentky Elizabeth White nutí umělá inteligence tvůrce být ještě autentičtější. Scény s velkým množstvím planktonu by totiž dřív mohly skončit mimo seriál. Loď či bóji by štáb mohl schovat mimo záběr, případně usoudit, že podmínky ve vodě na natáčení nestačí.
Teď rušivé prvky zůstávají v obraze, takže z toho, co se dřív schovávalo, se stal důkaz pravosti. White navíc předpokládá, že se s rozmachem AI budou tvůrci k méně uhlazenému vzhledu přiklánět ještě víc. Hlubinní tvorové jsou podle ní pravděpodobně pozoruhodnější, než co by si dokázala vymyslet AI, a hlavně jsou skuteční.
Slib před novináři
Jack Bootle, který na BBC odpovídá za objednávání specializovaných faktuálních pořadů, na novinářské projekci poprvé výslovně potvrdil: „V seriálu nebyla použita žádná generativní AI. Ani jediný snímek.“ Podle něj jde o skutečnou fotografii, byť zatím jen na slovo stanice.
Bootle zároveň označil současnost za zlatý věk přírodopisné tvorby, v němž mívají diváci pocit, že už všechno viděli. Série je podle něj plná nového chování zvířat.
Kamery, lasery a Attenborough
Natáčení trvalo čtyři roky v pěti oceánech a tým podle producentky seriálu Lary Bickerton neustále vymýšlel nová řešení. Vznikla třeba kamera „mini-dome“ pro sledování chobotnice, hlubinná selfie tyč nebo skútry připevněné kameramanům na nohy pro ponory ve stylu TikToku. Hlubinné tvory navíc natáčeli pomocí laserů.
Seriál využívá vůbec první podvodní CCTV kameru na světě s přezdívkou „stonefish“. Podvodní CCTV zachytila delfíny, kteří mořskými houbami ucpávají otvory v korálech, aby ryby uvěznili. Diváci uvidí i 200 tisíc krabů řadících se při krmení do formace nebo ježovky, které si lastury nasazují jako sluneční klobouky. Hrozby pro oceán seriál také připomíná: oteplující se moře hubí sasanky, v nichž žijí ryby klauni, a téma plastů z druhé řady pokračuje příběhem o znečišťujících látkách a věčných chemikáliích.
Do tvorby se podle jednoho z tvůrců výrazně zapojil i David Attenborough, kterému je 100 let a který upravoval scénář. Šestidílný seriál startuje v neděli 1. listopadu ve 20:00 britského času na BBC One a iPlayeru.