Známe českou cenu Moto Watch Ultra, Motorola při vývoji spojila síly s Polarem

- Společnost Motorola přivezla na veletrh IFA chytré hodinky Moto Watch Ultra
- Ty se pyšní dobrými parametry a spoluprací s finským odborníkem na sporttestery Polar
- V Česku se začnou prodávat příští měsíc za cenu 12 499 korun
Motorola byla v minulosti svými chytrými hodinkami proslulá, ostatně takový model Moto 360 se nesmazatelně zapsal do paměti technologických nadšenců. S postupem času ale na trh dorazili větší hráči, kteří si jej „privatizovali“ pro sebe, přičemž Motorola nedokázala najít adekvátní odpověď. To chce dříve tradiční americká značka nyní zvrátit ve svůj prospěch prostřednictvím chytrých hodinek Moto Watch Ultra, které firma prezentuje na berlínském veletrhu IFA. A nutno podotknout, že to nevzala za špatný konec.
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Design je v případě Moto Watch Ultra poměrně tradiční a kruhový o průměru pouzdra 46 milimetrů, v tomto ohledu nic odvážného nenajdeme, což ale není vůbec špatně, stejně jako rozteč 22 milimetrů pro řemínky. Ty budou k dispozici v silikonu v barvách Pantone Black Beauty a Pantone Mountain View, případně v pravé kůži v barvách Pantone Black Beauty či Pantone Nuthatch. Z hlediska hardwaru nabízí hodinky od Motoroly 1,5″ OLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů, jasem až 2700 nitů chráněný ochranným sklíčkem Gorilla Glass 3 a také podporou Always-on režimu.
Samozřejmostí je také odolnost podle normy IP68 a vodotěsnost 5 ATM. Uvnitř se nachází čipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, operační systém je pak Wear OS 6 a hodinky disponují také LTE konektivitou. Nechybí ani dvoupásmová GPS, NFC s podporou mobilních plateb Google Pay či výdrž na jedno nabití až dva dny, přičemž po 15 minutách zvládnou hodinky dobít energii na celý jeden den. Až dosud se jedná o standardní chytré hodinky.
Jenže Motorola má ve svém rukávu jeden trumf – spolupráci s firmou Polar, která se zaměřuje na sporttestery určené především pro náročné sportovce. Spolupráce nemá být jen marketingovou vábničkou, ale má přinést praktické funkce pro uživatele, konkrétně mají pomáhat lépe zvládat stres, analyzovat spánek, trénovat efektivněji a sledovat kalorie a cvičení.
Funkce Serene nabízí dechová cvičení, Nightly Recharge kombinuje měření kvality spánku a regenerace autonomního nervového systému a Sleep Plus Stages sleduje kvalitu spánku a čas strávený v různých fázích za účelem výpočtu personalizovaného skóre spánku. Samozřejmostí jsou pak denní cíle, skóre aktivity, upozornění na nečinnost, přehled o spálených kaloriích či analýza zdrojů energie, která tělo využívá během cvičení, a nabízí tak další informace o metabolismu.
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Hodinky Moto Watch Ultra jsou také prvním nositelným zařízením od Motoroly s integrovanou technologií Motorola Qira. Uživatelé mohou zvednout zápěstí nebo jednoduše říct „Hey Qira“, a následně přirozeně klást různé otázky, popřípadě získat přístup k informacím uloženým na kompatibilních zařízeních značek Lenovo a Motorola. Motorola se také pochlubila s cenou a dostupností. Ta je v Česku naplánovaná v průběhu příštího měsíce, a to za cenu 12 499 Kč.