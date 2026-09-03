Xiaomi má v Berlíně největší expozici v historii. Nechybí debut značky Mijia a elektrický supersport

- Čínská značka Xiaomi pojala letošní veletrh IFA opravdu velkolepě
- Na jejím stánku nechybí očekávaný smartphone, elektrické supersporty nebo třeba humanoidní roboti
- Mezi největší oznámení patří oficiální vstup značky Mijia na evropský trh
Xiaomi je etablovaným výrobcem prakticky všeho možného, od chytrých telefonů, přes zubní kartáčky, až po elektrická vozidla. Zatímco na domácím čínském trhu je portfolio značky zdánlivě nekonečné, do Evropy se oficiálními kanály dostane jen zlomek produktů. To chce ale Xiaomi podle všeho nyní změnit – na berlínský veletrh IFA dorazila značka s doposud nejvíce produkty ve své historii, kde nechybí ohebné smartphony, elektronika do domácnosti či jedny z nejlepších elektromobilů současnosti. Kromě prezentace širokého portfolia a ekosystému Člověk × Auto × Domov se jedná také o oficiální evropský debut značky Mijia.
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Ohebný Xiaomi 18 Fold pózoval jen za sklem
Celá prezentace je postavena právě kolem evropského debutu značky Mijia. Ostatně není se co divit vzhledem k tomu, že Xiaomi pod touto značkou vyrábí přes dva tisíce produktů napříč více než 130 kategoriemi. Konkrétně se jedná o vaření a uchovávání potravin, úklid domácnosti, péče o vzduch, audiovizuální zábavu, bezpečnost, osobní zařízení a chytrou mobilitu. Produkty jsou kompatibilní s aplikací Xiaomi Home a postupně se budou dostávat na evropský trh.
Na veletrhu IFA Xiaomi rovněž představuje novou výpočetní platformu pro AI určenou pro ekosystém Člověk × Auto × Domov. Součástí expozice je také žhavá novinka v podobě Xiaomi 18 Fold. Jedná se o první vlajkový smartphone využívající novou generaci čipu Xiaomi XRING O3, který představuje nejnovější vývoj společnosti v oblasti mobilních výpočetních technologií, skládacích zařízení a AI přímo v zařízení. I když je skládačka ve stylu chystaného iPhonu Ultra lákavým a očekávaným zbožím, na stánku Xiaomi na veletrh IFA jsme se na něj mohli podívat pouze zpoza skla a také jsme se nedozvěděli žádné podrobnější informace.
Robotizace a umělá inteligence hraje velkou roli
Robotizace je rovněž velkým tématem ve světě technologií a výjimkou není ani Xiaomi, které na veletrh IFA přivezlo svého humanoidního robota Xiaomi CyberOne, který s návštěvníky komunikuje prostřednictvím gest v reálném čase, například gestem srdce vytvořeným prsty nebo zdviženým palcem.
Xiaomi CyberOne se zároveň testuje v továrně Xiaomi Auto, kde jsou jeho schopnosti ověřovány při skutečných výrobních úkolech. Vlastní výrobní prostředí tak Xiaomi využívá jako testovací prostor pro další zdokonalování schopností robota v oblasti vnímání okolí, řízení a provádění úkolů a současně zkoumá praktické možnosti využití humanoidních robotů v chytré výrobě.
V oblasti AI Xiaomi pokračuje ve vývoji vlastních velkých modelů. Mezi nejnovější technologie patří MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco a Xiaomi Miclaw, které dále rozšiřují schopnosti AI v oblasti porozumění, logického uvažování a provádění úkolů. Xiaomi prostřednictvím nich zkoumá možnosti, jak AI posunout od pouhého odpovídání na otázky k pomoci s komplexnějšími úkoly v reálném světě.
Automobily brzy zamíří i do Česka
Xiaomi na sebe v posledních letech strhlo velkou pozornost i s ohledem na elektromobilitu, kterou přivezlo i na svůj stánek do Berlína. Ústředním bodem automobilové expozice je Xiaomi Vision Gran Turismo, vizionářský koncept elektrického hypersportu vytvořený pro legendární herní sérii Gran Turismo.
Jeho design Shaped by the Wind, tedy tvarovaný prouděním vzduchu, kombinuje kapkovitou kabinu se systémem Active Wake Control System. Interiér vytvořený podle myšlenky Racing on a Sofa spolu s prstencovým asistentem Xiaomi Pulse zase naznačuje, jak by se v budoucnu mohly propojit design, výkon a inteligentní interakce.
Součástí expozice jsou také nová generace Xiaomi SU7 a model Xiaomi SU7 Ultra. Nová generace Xiaomi SU7 kombinuje elegantní
a sportovní design s se systémem Xiaomi HyperOS a širším chytrým ekosystémem, takže automobil přirozeně spolupracuje s osobními zařízeními uživatele i jeho chytrou domácností. Xiaomi SU7 Ultra představuje výkonnou vlajkovou loď Xiaomi Auto a navazuje na technické zkušenosti společnosti prověřené na světoznámé severní smyčce Nürburgringu. Pro příznivce elektromobilů také máme dobrou zprávu – vozidla značky Xiaomi se v příštím roce chystají do Evropy, a to včetně Česka.