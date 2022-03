Zítřejší tiskovka Apple bude pestřejší, než jsme čekali. Dojde i na nové počítače

Už zítra večer se odehraje první letošní tisková konference Apple, která přinese několik nových produktů. Dosud se spekulovalo pouze o novém iPhone SE a iPadu Air, ovšem velký otazník visel i nad novými počítači. I když jsme jejich představení považovali za méně pravděpodobné, youtuber Marques Brownlee v souvislosti se zveřejněním pozvánky v minulém týdnu naznačil, že bychom se měli dočkat nějakého nového produktu s procesorem Apple Silicon. To nyní potvrzuje i obvykle přesný informátor Ming-Chi Kuo.

Mac mini a „levný“ monitor?

Pokud se jeho predikce vyplní, bude zítra představen nový Mac mini. Společně s ním pak dorazí i nový 27“ monitor, který oproti současnému Pro Display XDR nedostane do výbavy miniLED panel, zato však bude výrazně levnější. Zatím není jasné, jaký procesor bude nový Mac mini pohánět, Apple může nasadit buď čipset Apple M1 Pro/Max, ve hře je ale i představení nové generace Apple M2.

Kuo ve svém tweetu uvádí, že hovoří pouze o „desktopových“ počítačích, je tedy možné, že se zítra dočkáme i nějakého notebooku. Pokud by skutečně došlo k odhalení čipsetu Apple M2, dával by smysl příchod nového MacBooku Air, o němž se spekuluje už delší dobu. Zatímco předloňský Air nabídl pouze nový procesor ve starém těle, ten nový by měl dostat zbrusu nové a barevnější tělo.

Ming-Chi Kuo zároveň přinesl i špatné zprávy, zejména pro ty, co si dělali zálusk na nový iMac Pro. Tento počítač je údajně v plánu až v roce 2023, stejně tak i nástupce Macu Pro. Pokud se tato predikce potvrdí, půjdou pravděpodobně jablečné počítače s procesory Intel do důchodu později, než v Applu zamýšleli.