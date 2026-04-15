Zapomeňte na kopírování promptů: Chrome z vás udělá mistra umělé inteligence

- Chrome dostal aktualizaci týkající se AI Gemini
- Ta umí ukládat předem připravené prompty pro rychlé použití v různých situacích
- Google novinku postupně uvolňuje mezi uživatele
Umělá inteligence je současným trendem a ta od giganta z Mountain View patří mezi špičku v oboru. Google se svou AI Gemini snaží neustále vylepšovat a přinášet nové funkce, které uživatelům usnadní život. Prohlížeč Chrome proto nyní dostal aktualizaci přinášející novou knihovnu dovedností, která uživatelům umožňuje přeměnit úkoly založené na umělé inteligenci na opakovatelné dovednosti, které lze použít na jakémkoli webu.
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Gemini je v rámci Chrome ještě užitečnější
Užitečné dotazy, které pro Gemini v prohlížeči Chrome vytvoříte, lze uložit jako funkci, ke které se později dostanete jediným kliknutím. Pokud například nakupujete kosmetiku a zeptáte se Gemini na složení nějakého produktu, můžete si tento dotaz uložit jako funkci a později jej znovu použít, aniž byste jej museli znovu zadávat. Mezi možnosti, jak Gemini v Chrome využít, patří třeba rychlá kalkulace makroživin v receptu, generování porovnání produktů mezi záložkami či „výcuc“ informací z dlouhých a obtížně čitelných dokumentů.
Dovednosti lze ukládat přímo z historie chatu v prohlížeči Chrome (která se při zapnuté funkci Gemini nachází v postranním panelu) a vyvolat je zadáním lomítka a názvu dovednosti nebo kliknutím na znaménko plus. Vybraná dovednost se spustí na právě zobrazené stránce spolu s ostatními vybranými kartami. Google tuto funkci uvádí na trh s knihovnou předem připravených dovedností pro běžné úkoly a pracovní postupy, jako je prohlížení ingrediencí, hledání dárku pro někoho nebo nahrazování surovin v receptu. Předem připravené dovednosti lze podle potřeby přizpůsobit.
Při použití příkazu Skills vás Gemini před provedením akce, jako je přidání události do kalendáře nebo odeslání e-mailu, nejprve požádá o potvrzení, podobně jako u jiných akcí Gemini v prohlížeči Chrome. Funkce Skills se v prohlížeči Chrome pro stolní počítače postupně zavádí, pokud je jazyk prohlížeče nastaven na americkou angličtinu.