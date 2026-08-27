Zaměstnanci Microsoftu si navzájem poměřují práci s AI. Nejaktivnější z nich utratil přes půl milionu

- Technologický gigant Microsoft dal zaměstnancům možnost pochlubit se využíváním AI pro práci
- Ti nejaktivnější zvládli utratit za sledované období i částky v přepočtu přes půl milionu korun
- Zajímavostí je, že na výši odměn či možnost povýšení to nemá prakticky žádný vliv
Využití AI pro práci je stále více populární, přičemž především korporace si od nasazení umělé inteligence slibují vyšší efektivitu a ušetření nákladů. V praxi je to nicméně často obráceně, kdy se nezřízené využívání AI i pro banální dotazy, jako je třeba předpověď počasí či zjištění otevírací doby restaurace, může pořádně prodražit. Není proto divu, že i velké nadnárodní korporace nadšení s umělé inteligence krotí a zavádějí přísnější limity. V Microsoftu se z využívání umělé inteligence dokonce stala metrika, se kterou se zaměstnanci navzájem poměřují, stejně jako tomu je kupříkladu u výše mzdy.
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Aktivní využívání AI v Microsoftu vám vyšší výplatu nezajistí
Interní tabulka, do které zaměstnanci dobrovolně zadávají informace o zvýšeních platů, bonusech a přidělených akciích, nyní obsahuje i sloupec s údaji o tom, kolik prostředků na umělou inteligenci minulý měsíc utratili. Samotná čísla jsou poté poměrně překvapivá – průměr na jednoho zaměstnance činí 300 dolarů během 28 denního sledovacího období, tedy zhruba 6200 korun, přičemž tato částka padla v rámci přibližně 350 promptů.
Nejvyšší částka, kterou zaměstnanec Microsoftu utratil za využívání AI, je ovšem zarážející: jedná se totiž o 28 tisíc dolarů, tedy přes 580 tisíc korun. Oproti tomu nejnižší zaznamenaná částka je 134 dolarů (cca 2800 korun). Utrácení za umělou inteligenci se nicméně liší oddělení od oddělení. Kupříkladu CoreAI má průměr 975 dolarů (cca 20 200 korun), Security se dostalo na částku 526 dolarů (cca 10 900 korun) a Microsoft AI se zastavilo na částce 490 dolarů (cca 10 200 korun). Data sdílejí zaměstnanci anonymně a dobrovolně, přičemž vzorek čítá přibližně 350 zaměstnanců z celkových 223 tisíc, tudíž se o příliš reprezentativní vzorek nejedná.
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Co je ale možná zajímavější je hledání vztahů mezi využíváním umělé inteligence pro práci a s tím související finanční odměny či povýšení. Na to se podíval server Business Insider a došel k překvapivému zjištění – intenzita využívání umělé inteligence nemělo žádný zásadní vliv na finanční odměnu a ani nezvyšovalo šanci, že bude daný zaměstnanec povýšen. To je na jednu stranu dobrá zpráva pro odpůrce AI, kteří se této technologii brání zuby nehty, na druhou stranu to lehce boří mýtus, že využívání umělé inteligence má velký vliv na práci.