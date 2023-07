Zábava do kapsy. Parádní adventura Return to Monkey Island dostane mobilní verzi

Pokračování slavné série point-and-click adventur Monkey Island z loňského roku dorazí také na mobily

Datum vydání bylo nastaveno na 27. července, avšak už nyní si hru můžete předobjednat

Loňský nečekaný návrat legendární série Monkey Island se tvůrcům povedl na výbornou, alespoň tedy soudě dle nadšených reakcí hráčů i recenzentů (například na agregátoru Opencritic se hra Return to Monkey Island pyšní vysokou známkou 87/100). Na nostalgický výlet do minulosti ve zdařilém grafickém kabátku se již brzy vydají také majitelé chytrých telefonů s operačními systémy iOS a Android. Verze pro mobily vychází zanedlouho, konkrétně 27. července, přičemž největší nedočkavci si ji mohou už nyní předobjednat.

Duchovní otec značky Ron Gilbert se osobně podílel pouze na prvních dvou hrách. Po jeho odchodu ze studia LucasArts zkraje devadesátých let vznikla ještě další dvě pokračování. K sérii se vrátil o mnoho let později, a to v roce 2009, kdy v roli konzultanta pomohl na svět epizodní sérii Tales of Monkey Island od studia Telltale Games. Během následujících let opakovaně vyslovil přání vytvořit pokračování, nad nímž by měl jeho tým úplnou kreativní kontrolu. Zadařilo se roku 2019, kdy odstartovaly práce na velkolepém návratu na Opičí ostrov. Return to Monkey Island dorazil na PC a konzole o tři roky později a úspěšně zachytil kouzlo svých předchůdců.

Slavná adventurní série Monkey Island se na obrazovkách mobilních telefonů neobjevuje poprvé. Ve speciálních edicích před lety dorazil do App Store první díl The Secret of Monkey Island i pokračování Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, Pohnutý osud měla také zmíněná epizodická série Tales of Monkey Island od studia Telltale Games, které má na kontě například oceňovanou adventuru podle Walking Dead. Po zániku studia v roce 2018 však i ona zmizela z digitální distribuce, aby se do ní o tři roky později vrátila pod hlavičkou nového majitele.