Z této novinky pro iPhone 14 Pro budou sportovní fanoušci nadšeni. Češi bohužel ostrouhají

Vytvořením prvku jménem Dynamic Island si Apple zadělal na úspěch. A to nejen kvůli tomu, jak důmyslně je výřez u nového iPhonu 14 Pro navržen, ale i kvůli tomu, jak modifikovatelný je a jak s ním lze pracovat do budoucna. V beta verzi aktualizace iOS 16.1 chystá Apple jednu šťavnatou novinku, kterou si oblíbí zejména pasivní příznivci všelijakých sportů.

Jak dokazují lidé používající vývojářskou betu iOS 16.1, dynamický ostrov se může přeměnit na ukazatel skóre napříč celým systémem. O novince informovali uživatelé Twitteru a funguje na první pohled velmi intuitivně. Dynamic Island se roztáhne a zobrazí loga hrajících týmů včetně ukazatele aktuálního skóre.

Okay this is definitely my favorite Dynamic Island feature so far. Live sports scores, available in the iOS 16.1 beta.

Go to Apple TV app, search for a game, and tap to follow. pic.twitter.com/fVmusXFv2f

— Paul Bradford (@paulandtech) September 18, 2022