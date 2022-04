Z Gigafactory v Šanghaji ani po týdnu uzávěry nevyjede jediná tesla. Zase tam řádí covid

Ačkoliv u nás i jinde v Evropě starosti spojené s pandemií COVID-19 plynule vystřídaly obavy z války na Ukrajině, některé země se s pandemií stále potýkají. Jednou z nich je Čína a především její nejlidnatější metropole Šanghaj. Tamní továrna automobilky Tesla je již týden uzavřena a ačkoliv provoz měl být obnoven na začátku tohoto týdne, situace to zatím nedovoluje.

V neděli všichni zaměstnanci obdrželi informaci, aby v pondělí do práce nechodili, protože plánované otevření továrny dne 4. dubna nakonec neproběhlo. Nové datum, kdy se budou moci zaměstnanci opět vrátit do práce, nebylo vzhledem k aktuální situaci zatím stanoveno.

Tesla Gigafactory 3 v Šanghaji byla uzavřena 28. března, přičemž s návratem ke strojům se počítalo za pouhé čtyři dny. Nyní to vypadá, že uzavírka může trvat klidně dva týdny. Vzhledem k tomu, že továrna v Šanghaji vyprodukuje největší množství vozů, pro Elona Muska to je velký problém. V běžném provozu výroba dosahuje na 6 tisíc vozů Tesla Model 3 a 10 tisíc vozů Tesla Model Y týdně. Uzavření na několik týdnů pro Teslu znamená obrovské ztráty.

Již za pár dnů by měla Tesla otevřít novou továrnu v Texasu a výroba už běží také v nově otevřené Gigafactory Berlín. I tak ale bude mít Tesla co dělat, aby splnila svůj ambiciózní plán na výrobu milionu elektromobilů za rok 2022. V prvním čtvrtletí se jí zatím dařilo, ale do konce roku ještě bude mít plno práce, obzvláště pokud bude podobných uzavírek více.