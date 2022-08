Youtuber rozebral Galaxy Z Flip 4. Co uvnitř Samsung změnil oproti předchůdci?

V segmentu ohebných smartphonů dominuje korejský Samsung se svými modely Galaxy Z Fold 4 a Flip 4. Ti oproti svým předchůdcům doznali několika změn, avšak na první pohled se jedná spíše o drobnou evoluci než o zásadní revoluci. Youtubera PBKReviews nicméně zajímalo, jestli vnější podoba Flipu 4 s jeho předchůdcem odpovídá také v případě vnitřního uspořádání, a proto se rozhodl novinku téměř kompletně rozebrat.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Disassembly Teardown Repair Video Review

Watch this video on YouTube

Ze zveřejněného videa je patrné, že rozebrat Galaxy Z Flip 4 je přibližně stejně obtížné jako Flip 3, což ovšem není žádný kompliment. Meziroční změna u ohebného véčka stran vnitřního uspořádání takřka nenastala. Na snadnou opravu v domácích podmínkách tedy můžete zapomenout, stejně jako na příznivé ceny opravy.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: složený 84,9 × 71,9 × 15,9 - 17,1 mm, otevřený 165,2 × 71,9 × 6,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 1,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 260 × 512 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123°, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Největší problémy s opravou identifikoval PBKReviews v oblasti displeje a baterie. To není až takové překvapení, neboť baterie je rozdělena do dvou částí a navíc přilepena tlustou vrstvou lepidla, tudíž její odstranění zabere nějakou dobu. Dostat se k samotnému displeji je poté nejobtížnější část opravy – sám youtuber se do kompletního „ohlodání“ Flipu 4 raději nepustil a odkázal diváky na své starší video s Flipem 3. Celkem ohodnotil opravitelnost ohebného véčka od Samsungu jen 4 body z 10, takže v Soulu ještě mají co zlepšovat.