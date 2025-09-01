Xiaomi stahuje nebezpečnou powerbanku, která se prodávala i v Česku. Nemáte ji doma?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 1. 9. 9:00
Powerbanka Xiaomi PB2030MI
  • Xiaomi stahuje z trhu oblíbenou powerbanku s kapacitou 20 000 mAh
  • Kvůli konstrukčním nedostatkům hrozí nebezpečí exploze či požáru
  • Powerbanka se prodávala i v Česku, proto raději zkontroluje, zdali tuto dotčenou nemáte doma

Čínské Xiaomi má globální problém. Minimálně jeden model oblíbené powerbanky totiž může vykazovat konstrukční vadu, kvůli které je nutné jeho stažení z trhu. Zároveň v oficiálním prohlášení nabádá zákazníky, aby dotčenou powerbanku nepoužívali a vrátili do obchodu, kde ji pořídili. Tato „svolávačka“ se týká i českých uživatelů, proto doporučujeme zkontrolovat, zdali problémovou powerbanku sami nepoužíváte.

Nebezpečná powerbanka Xiaomi

Konkrétně se jedná o powerbanku Xiaomi PB2030MI s kapacitou 20 000 mAh, integrovaným kabelem, porty USB-A a USB-C a nabíjecím výkonem až 33 W. Dle oficiálních informací před tímto výrobkem Xiaomi varovalo pouze v Číně, stejný model se ale prodával po celém světě, včetně Česka. Na oficiálních stránkách si můžete ověřit, zdali zrovna vy máte problémovou powerbanku (dle sériového čísla) a případně ji odnést zpět do obchodu a požádat o vrácení peněz.

Powerbanka Xiaomi PB2030MI
Powerbanka Xiaomi PB2030MI

„Vážení uživatelé, v důsledku dodávek od dodavatelů v předcházejícím článku výrobního řetězce mohou některé produkty modelu PB2030MI představovat v extrémních situacích určitá bezpečnostní rizika, a to z důvodu použití malého počtu článků 126280 verze 2.0 od jednoho dodavatele. Na základě komunikace a žádosti ze strany regulačních orgánu jsme se rozhodli z vlastní iniciativy zahájit plán stažení výrobků z trhu,“ varuje Xiaomi zákazníky v Číně.

Riziko exploze či požáru

Ačkoli společnost konkrétní rizika nespecifikovala, pravděpodobně souvisejí s tím, že baterie nejsou schopny optimálně fungovat v extrémních podmínkách nebo teplotách. To by mohlo vést k přehřátí, požáru a výbuchu. Minimálně na domácím trhu by mělo jít o 146 891 kusů powerbanek, které měly být vyrobeny mezi srpnem a zářím 2024. V Číně mohou uživatelé přinést powerbanku na kteroukoliv prodejnu, případně vyplnit online formulář pro vrácení a následnou refundaci.

Na českém trhu už prodej skončil, powerbanku nabízí pouze pár posledních e-shopů. V minulosti se však objevila v nabídce i několika větších obchodů, jako třeba Planeo. Cena se pohybovala od 700 do 900 korun.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

