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Xiaomi spouští mega slevy. Ceny telefonů začínají už na 2 740 Kč

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PR článek 8. 4. 18:31
Aktuální model Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi spustilo každoroční Xiaomi Fan Festival
  • Slevy jsou výrazné, v některých případech až 55 %
  • Telefony začínají na 2 740 Kč, příslušenství už na 289 Kč

Xiaomi Fan Festival je tady a přináší nejnižší ceny v roce. Do pořádných slev padly telefony, tablety, chytré hodinky, ale třeba i monitory a televize. U řady vybraných kousků jsou přitom cenovky na dosavadním minimu. Nechybí ani oblíbené chytré vychytávky, které teď pořídíte za ceny startující už na 289 Kč.

Xiaomi 15T za jednu z nejlepší cen

Ve slevě jsou téměř všechny telefony Xiaomi, například oblíbený Xiaomi 15T vychází na pouhých 9 990 Kč, a pokud u Mobil Pohotovosti uplatníte na telefon výkupní bonus, dostanete se dokonce na 8 990 Kč (běžně 14 990 Kč). S ohledem na cenu jde o super telefon se skvělými 50+50+12 Mpx foťáky Leica, kvalitním 120Hz AMOLED displejem nebo velkou 5 500mAh baterií s rychlým 67W nabíjením. Telefonu nechybí ani pořádná nálož AI funkcí s podporou češtiny.

Xiaomi 17 Ultra: nejlepší nabídka na trhu

Až o 7 tisíc zlevnily i novinky řady Xiaomi 17. Díky slevě a bonusu, který dostanete jedině u Mobil Pohotovosti, může být Xiaomi 17 Ultra váš už za 29 390 Kč (běžně 35 990 Kč), což je aktuálně nejlepší nabídka na trhu. Za skvělou cenu je i úplná novinka Poco nebo oblíbený tablet Redmi.

Smartphone Xiaomi 15T Pro

Další zajímavé slevy:

Vychytávky Xiaomi od 289 Kč

Slevy se zdaleka netýkají jen smartphonů. Doslova za pakatel – jen za 289 Kč – teď například pořídíte chytrou váhu Xiaomi. Levněji nakoupíte také chytré hodinky, sluchátka nebo robotické vysavače. Největší pozornost si ale zaslouží chytré Xiaomi TV. Ty totiž Mobil Pohotovost vůbec poprvé zařadila do prodeje a rovnou je nabízí za výrazně nižší ceny.

Vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20

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Autor článku PR článek
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