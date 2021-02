Xiaomi láká na valentýnské slevy a Mi Band 5 zdarma. Už příští týden odhalí očekávané Mi 11

Značka Xiaomi přichází se zajímavou valentýnskou akcí, v rámci které můžete vybrané smartphony pořídit se slevou až 1 500 Kč. Konkrétně se jedná o modely Redmi Note 9, Redmi 9 a Redmi Note 9 Pro. Při objednávce stačí zadat slevový kód MiLove1500, který vám u modelu Redmi Note 9 Pro ve verzi s 6 GB RAM a 128GB pamětí cenu sníží na 6 499 Kč včetně DPH.

Ušetřit lze také s modely Xiaomi Mi 10T a Mi 10T Pro. V tomto případě stačí využít slevového kódu ChciMi2021, který vám cenu smartphonu Mi 10T Pro(8 + 128 GB) sníží na 12 978 Kč. Variantu s 256GB interní pamětí pořídíte za 13 978 Kč. Jako dárek navíc k telefonu dostanete fitness náramek Mi Band 5 zdarma.

Základní Xiaomi Mi 10T ve verzi s 6GB RAM a 128GB pamětí po aplikaci slevového kódu pořídíte za 10 978 Kč, verze s 8 GB RAM vyjde na 11 978 Kč. První slevový kód MiLove1500 je platný do 14. února, druhý ChciMi2021 do konce měsíce nebo do vyprodání zásob. Využít je můžete na e-shopu Xiaomi.cz.

Už příští týden v pondělí 8. února od 13:00 proběhne evropská premiéra smartphonu Xiaomi Mi 11. Sledovat ji bude možné na YouTube.