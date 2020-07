Recenze Xiaomi Mi Band 5: král fitness náramků

Čínská společnost Xiaomi patří dlouhodobě k největším výrobcům nositelné elektroniky. Za tyto úspěchy může především velká oblíbenost chytrých náramků Mi Band. Avšak letos dostala globální varianta již 5. generace tohoto náramku nepatrně odlišný název – Xiaomi Mi Smart Band 5. Právě změna názvu a slůvko „Smart“ naznačuje, že si výrobce připravil plno novinek.

Nicméně změna názvu je z mého pohledu trochu nešťastná a pro zákazníka může být matoucí, jelikož název Mi Band už je prostě zažitý. To je jako kdyby se Samsung rozhodl přejmenovat řadu Galaxy… a při pohledu na Alza.cz či Heureka.cz je jasné, že ani prodejcům se nový název nechtělo zalistovávat a raději použili ten původní.

Na první pohled vypadá novinka prakticky stejně jako předchůdce, avšak o 20 procent se zvětšil displej, který náramku velice sluší, a i ovládání je tak ještě příjemnější. Další velkou a hodně vítanou novinkou je změna nabíjení, to je nyní magnetické a mnohem pohodlnější – není totiž nutné tracker vyndávat z řemínku. Mi Band 5 dále láká na plno sportovních funkcí, vylepšený senzor tepové frekvence, lepší monitoring spánku, dvoutýdenní výdrž baterie (což je oproti předchozí generaci pokles), voděodolnost 5 ATM a mnoho dalšího.

Mi Band 5 nabízí větší displej a vyšší jas, avšak stále bez automatické regulace

Vítanou novinkou je magnetická nabíječka, výdrž ale klesla na dva týdny

Náramek nabízí i plno sportovních funkcí, stále schází GPS a NFC

Xiaomi Mi (Smart) Band 5 se na českém trhu prodává za doporučenou cenu 1 490 Kč včetně DPH, a to typicky pouze v černé barvě s možností výměny gumového řemínku. Oproti předchozí generaci cena o několik stokorun poskočila nahoru. Dokáže si mírné navýšení ceny obhájit a vyplatí se přejít z předchozí generace? A jaké další funkce tento fitness náramek nabízí, vám prozradí naše recenze s videopohledem.

Videorecenze Xiaomi Mi Band 5

Obsah balení

Obsah balení asi nikoho nepřekvapí. Nová generace fitness náramku je zabalena v tradiční podlouhlé krabičce, ve které se schovává samotný náramek, 45 centimetrů dlouhý kabel pro nabíjení s USB koncovkou a stručná uživatelská příručka.

Design a konstrukce: ověřená klasika s menšími vylepšeními

Design se od minulé generace prakticky nezměnil. Náramek stále tvoří silikonový pásek, do kterého je zasazen vyjímatelný modul s displejem a s veškerou elektronikou. Toto řešení je léty prověřené a pokud vlastníte některou z předchozích generací a přemýšlíte o upgradu, svou původní sbírku řemínků vyhazovat nemusíte.

Staré pásky lze použít i s Mi Bandem 5, i když úplně 100% lícovat nebudou – v horní a spodní části zůstane drobný přesah, ale na funkčnost či pevnost uchycení to nemá žádný vliv, a vizuálně tuto nepřesnost okem také snadno přehlédnete.. Brzy by se od výrobců třetích stran na trhu měli objevit i dedikované náramky přímo pro Mi Band 5.

Silikonový řemínek v balení mi pocitově přijde o něco kvalitnější a příjemnější k nošení než u předchozí verze. Materiál nezpůsobuje žádné nepříjemné svědění a je tak vhodný nejen na sport a koupání, ale i na běžné celodenní nošení. Délka pásku je univerzální a díky velké rozteči je řemínek vhodný pro zápěstí o průměru 155 až 219 mm. Sundávání pásku je snadné, ale chce to najít správný grif.

Mi Band 5 zaujme svým minimalistickým a jednoduchým designem bez jakýkoliv výstřelků. Náramek působí celistvým dojmem a výborně sedí na ruce. Jeho fyzické rozměry (bez pásku) jsou 46,95 x 18,15 x 12,45 mm a velmi příznivá je i hmotnost 21 gramů (11,9 g bez řemínku). Tělo by sice mohlo být tenčí, ale při používání mě tloušťka nijak neomezovala.

Přední strana je kompletně skleněná s 2,5D zaoblením okrajů, což je velice příjemné. Vepředu se také nachází jediné tlačítko, které je senzorické, ale bohužel bez žádné haptické odezvy. Tělo je sice vyrobeno z plastu, ale působí velmi pevným, robustním a uceleným dojmem. Na spodní straně se nachází mírně vystupující senzor srdečního tepu a dva piny pro nabíjení.

Větší displej a vyšší jas, ale stále bez automatické regulace

Mi Band 5 nabízí výborný 1,1palcový barevný dotykový displej, který mezigeneračně vyrostl o znatelných 20 procent. Malý obdélníkový panel má dostatečně jemné rozlišení 126 x 294 pixelů (jemnost 290 pixelů na palec). Je typu AMOLED, což zaručuje absolutní černou a displej tak působí, jako by byl zcela bez rámečků. Displej lze rozsvítit otočením zápěstí nebo senzorickým tlačítkem na přední straně a sám se poté vypne po určité době nečinnosti (lze nastavit od 5 do 10 vteřin).

Oproti „čtyřce“ se také zvýšil jas, který nyní činí až 450 nitů (předchozí verze měla 400 nitů), což se na přímém světle opravdu hodí a displej je tak perfektně čitelný i na slunci. Avšak stále je potřeba pro změnu jasu „lézt“ do nastavení náramku, což je dosti otravné, a ne vždy potřebujete maximální jas nebo naopak minimální. Alespoň je možné zapnout tzv. noční režim, který od určité doby (například po západu slunce) sníží jas na minimum, aby vás v noci displej neoslňoval. Ráno se opět jas zvýší na předchozí úroveň.

Během testování jsem měl jas nastavený na 4. úrovni z pěti, což je optimální jas pro používání náramku během celého dne, tzn. v budově i venku na sluníčku. K displeji tak v podstatě nemám žádné výhrady, má výborné pozorovací úhly a skvělé barvy. Jen pozor, při nastavení 4. úrovně jasu se s výdrží dostanete zhruba na 8 dní provozu. Pokud necháte výchozí úroveň, výdrž se pohybuje okolo 12 až 14 dnů… více se o tom rozepíšu níže. Někomu by možná mohla chybět funkce Always-On pro neustálé zobrazování času a jiných informací.

Hardwarová výbava stále bez NFC

Hardwarová výbava náramku je na slušné úrovni. Hnacím motorem se stal blíže nespecifikovaný procesor, kterému sekunduje 512 kB operační paměti. Interní úložiště má kapacitu 16 MB a jeho prostor je vyhrazen pro systém a data aplikací. Konektivitu zahrnuje (pouze) bezdrátová technologie Bluetooth 5.0 Low Energy, avšak NFC stále schází.

Zamrzí i chybějící GPS nebo barometr, tyto technologie holt najdete u dražších fitness náramků. Naopak potěší, že náramek splňuje voděodolnost 5 ATM, takže je vhodný k plavání, nikoliv však k potápění. Mezi senzory zde najdeme tříosí akcelerometr, tříosí gyroskop, digitální MEMS mikrofon a vylepšený PPG snímač srdečního tepu.

Konečně magnetické nabíjení, avšak slabší výdrž baterie

Do malého těla se vešel nevyjímatelný akumulátor o kapacitě 125 mAh. Náramek se nabíjí skrze dva kovové piny, avšak nově k nabíjení nemusíte vyndávat tělo náramku z gumového řemínku. 5. generace se konečně dočkala magnetického nabíjení, které tu mělo být už dávno. Není totiž nic snadnějšího než přicvaknout nabíječku k tělu. Za toto Xiaomi opravu chválím, protože předchozí generace jsem kvůli způsobu nabíjení příliš v lásce neměl.

Nicméně kabel pro nabíjení je stále dosti krátký. Výhodou však je, že se vejde i do menší kapsičky a při nabíjení z notebooku nebo z powerbanky vám kratší kabel nepřekáží. Bohužel nabíjení zabere necelé dvě hodiny, alespoň utěšující zprávou je, že náramek nemusíte nabíjet tak často.

Předchozí generace papírově vydržela 20 dní na jedno nabití, avšak náš test ukázal výdrž o něco kratší. Xiaomi se chlubí, že výdrž baterie u Mi Band 5 je více než 14 dní. Tato hodnota může být reálná, ale v praxi se k ní spíše nepřiblížíte.

Já měl během testování zapnutý příjem všech notifikací, automatické měření tepu (s frekvencí 1 minutu), spánku a stresu, jas displeje nastavený na druhé nejvyšší hodnotě (4 z 5) a cvičil jsem v průměru jednu hodinu denně. V průměru mi za den klesla hodnota nabití baterie o 10 – 12 %, v noci pak o 3 – 4 %. V případě, že úroveň jasu ponecháte na výchozí hodnotě (která nemusí být na silném sluníčku dostačující, zvláště pokud nosíte sluneční brýle), dostanete se s výdrží na přibližně 12 dnů.

Aktivnější uživatelé se dostanou na několikadenní výdrž, středně aktivní na výdrž okolo týdne a méně nároční se mohou dostat až na dvoutýdenní výdrž, avšak reálně bych tuto hodnotu viděl někde okolo 12 dnů. Bohužel chybí funkce „klidového režimu“, proto při sundání a odložení náramku nedochází k přerušení příjmu notifikací a senzor srdečního tepu stále bliká.

Xiaomi Mi Band 5 & sportovní funkce

Co do sportovních funkcí na tom Mi Band 5 není vůbec špatně. Dokáže sledovat až 11 sportovních aktivit, mezi které patří běh, chůze, cyklistika, běh na pásu, plavání, vnitřní cyklistika, eliptický trenažer, yoga, skákání přes švihadlo, veslování a jakýsi volný styl cvičení. Bohužel mi trochu chyběla automatická detekce fyzické aktivity – Mi Band 5 sám rozezná jen běh a chůzi, a to jen někdy.

Náramek je díky svým rozměrům a hmotnosti skvělý na aerobní cvičení. Pokud vám nevadí trochu nepřesný záznam vzdálenosti při běhu nebo chůzi, tak i na tyto aktivity se hodí. Například na kolo se příliš nehodí, avšak díky funkci pro sdílení GPS z telefonu, lze vcelku dobře zaznamenávat i cyklistiku.

Během spuštěné aktivity jste informováni o všech důležitých údajích. Máte možnost sledovat trvání aktivity, vzdálenost, srdeční tep a mnoho dalšího. Potěší i automatické zastavení záznamu aktivity při zastavení nebo odpočinku a opětovné spuštění.

Perfektní záznam tepové frekvence i stresu

I přesto tento náramek cílí na neprofesionální sportovce, kterým postačí záznam základních údajů, jako je počet ušlých kroků nebo počet spálených kalorií. Pokud nebudete nějaký čas aktivní, náramek vás na to upozorní, stejně tak vás odmění za splnění denního cíle.

Fitness náramek má vestavěnou funkci pro sledování stresu. Navíc nechybí funkce, která uživateli pomáhá zachovat koncentraci pravidelným dýcháním. Stres, stejně jako tepovou frekvenci, může náramek sledovat nepřetržitě, takže ihned víte, jak na tom jste. Náramek vás také dokáže upozornit na nějaké abnormální hodnoty srdečního tepu. Měření tepu je pak mezigeneračně o 50 % přesnější.

Ani plavci nepřijdou zkrátka

Mi Band 5 se může pochlubit voděodolností 5 ATM. Je tak vhodný pro povrchové plavání, nikoli však k potápění do větší hloubky. Aktivita plavání umožňuje i nastavení délky bazénu, což provedete přímo v náramku. Při plavání se zaznamenává doba cvičení, uplavaná vzdálenost, tempo na 100 metrů, spálené kalorie, počet záběrů (temp), srdeční tep, počet uplavaných bazénů nebo délka a typ bazénu.

Náramek umí rozpoznat i plavecký styl nebo stanovit skóre SWOLF (tento údaj zahrnuje délku bazénu, časový interval a počet temp na jeden bazén). Celkově jsem se záznamem plavání spokojen a náramek skvěle poslouží všem (rekreačním) plavcům pro měření jejich úspěchů.

Záznam spánku, včetně šlofíka

Chcete mít dokonalý přehled o svém zdraví? Pak vás jistě potěší, že Mi Band 5 se o vás postará i během spánku. Spánková aktivita je rozdělena do čtyřech fází (vzhůru, lehký a hluboký spánek nebo REM fáze). Je sledována i účinnost spánku nebo počat spálených kalorií.

Bohužel záznam o spánku si nezobrazíte přímo v náramku, ale jen v telefonu. Stejně tak je trochu diskutabilní přesnost měření. Novinkou je záznam „zdřímnutí“, takže pokud si rádi dáváte během dne šlofíka, tak tuto funkci uvítáte. Mě ale příliš dobře nefungovala – několikrát jsem si během týdne zhruba na hodinu zdřímnul, ale náramek tuhle „aktivitu“ vůbec nezaregistroval. Tady ještě vývojáři musejí na optimalizaci algoritmu zapracovat.

Ukazatel PAI a menstruační cyklus

Nesmím zapomenout zmínit ani ukazatel PAI (Personal Vitality Index), který je k dispozici pouze na zařízeních od Xiaomi. PAI na základě pohlaví, věku, srdečního tepu a denní aktivity stanovuje číselnou hodnotu, která udává míru zdravého pohybu.

Pro dámy nechybí sledování menstruačního cyklu. Tato funkce nabízí přehled o menstruační a ovulační fázi včetně patřičných notifikací. V aplikaci Mi Fit lze přidávat i vlastní poznámky, jako je třeba míra bolesti apod.

Operační systém a propojení s telefonem

Výrobce u Mi Band 5 zvolil vlastní proprietární operační systém, který je už léta prověřený. Uživatelské prostředí je velice přívětivé a mezigeneračně se mírně upravily barvičky a ikonky, ale víceméně zůstalo vše při starém.

Náramek lze nově spárovat s telefony se systémem Android 5.0 a vyšším nebo se všemi iPhony s iOS 10.0 a novějším, tzn. že náramek má vyšší nároky. Spojení probíhá přes Bluetooth Low Energy. Aplikace Mi Fit (v českém jazyce) obstarává kompletní správu náramku, tj. veškeré nastavení, úpravu ciferníků, oznámení nebo aktualizace.

Aplikace ale primárně slouží pro spravování sportovních výkonů a vašich údajů. Velkou nevýhodou je, že prostředí systému je pouze ve světových jazycích. Avšak věříme, že čeština bude brzy dostupná, stejně jako u Mi Band 4. Oficiálně však výrobce ani české zastoupení značky nic nepotvrdili.

Pokud jste u Mi Bandu 4 používali pokročilé měření a buzení v rámci placené aplikace Sleep as Android, či lepší správu notifikací skrze nástroj Tools & Mi Band (dříve Mi Band Tools), nemusíte se bát – autoři již vydali aktualizované verze, které s Mi Bandem 5 fungují na výbornou.

Uživatelské prostředí: povedené, ale s minimem funkcí

Na první pohled si všimnete, že uživatelské rozhraní klade velký důraz na tmavé prostředí. Výchozí pozicí systému je ciferník, který si můžete libovolně měnit v aplikaci Mi Fit ve vašem telefonu nebo rovnou na zápěstí. Vybírat můžete z 3 předinstalovaných ciferníků, které dle mého názoru patří k těm nejlepším, co si můžete vůbec nainstalovat.

Jejich funkce se vesměs neliší a můžou zobrazovat srdeční tep, počet ušlých kroků, stres, počasí a další. Vybírat můžete z dalších zhruba 50 ciferníků, ale mějte na paměti, že v hodinkách jich lze mít nainstalovaných pouze šest, avšak věřím, že toto bude každému stačit. Pokud na ciferníku potáhnete prstem doprava, dostanete s do notifikačního centra.

Na notifikace stále nelze odpovídat, ale přeci jen toto nejsou chytré hodinky, avšak krátké přednastavené odpovědi by se občas hodily. Bohužel notifikace (zatím) nezobrazují správně diakritiku a některé znaky (například „ý“). Příchozí hovor lze ztišit nebo odmítnout. Pokud budete listovat horizontálně dál (nebo zvolíte levou stranu od ciferníku), dostanete se k hudebnímu přehrávači a k počasí.

Nástroje, ovládání a silnější vibrace

Celým menu s kartami aplikací můžete horizontálně listovat, díky čemuž máte přístup až k jedenácti nástrojům. Mezi ně patří Stav (zobrazuje ušlé kroky, vzdálenost, spálené kalorie a další), PAI, Srdeční tep, Oznámení, Stres, Dýchání, Události, Počasí, Cvičení, Menstruační cyklus a Více (obsahuje nastavení, ovládání hudby, časovač, stopky, budík a další). Nově lze také skrze náramek ovládat spoušť fotoaparátu v mobilu, což je skvělá funkce a funguje bezchybně.

Bohužel některé nástroje nebo nastavení je „schováno“ poměrně dost v hluboko v prostředí, což není zrovna šťastné řešení a bohužel toto rozvržení nelze nijak změnit. Ovládání systému je na jedničku. Pro krok zpět slouží senzorické tlačítko nebo potažení prstu zleva obrazovky. Náramek vždy reagoval svižně, neměl problémy s rozpoznáním dotyků, jen po rychlejším otočení zápěstí ne vždy zareagoval podle očekávání.

Vibrace jsou dostatečně silné a vždy jsem si příchozí zprávy všiml. Vibrace jsou také o něco silnější a výraznější než u minulé generace, což nemusí každému vyhovovat. Bohužel jejich intenzitu nelze měnit, avšak můžete si pro vybrané aplikace nastavit vlastní styl vibrování.

Porovnání s předchozími generacemi: vyplatí se změna?

S předchozí generací Mi Band 4 mám poměrně dost zkušeností, ostatně mám ji doma. Pokud jste majitelem ještě starší verzee a přemýšlíte o upgradu, tak bych neváhal a do Mi Band 5 bych jednoznačně šel. Můžete se těšit na velký barevný dotykový displej, pohodlné nabíjení, mnohem více funkcí a elegantnější vzhled.

Pokud vlastníte Mi Band 4, je otázkou, zda investovat do nové verze. Osobně mě přesvědčil větší displej, který je i lépe čitelný na přímém slunci, hezčí uživatelské prostředí i větší počet sportovních aktivit.

Xiaomi Mi Band 4 Xiaomi Mi (Smart) Band 5 Velikost displeje 0,95 palce 1,1 palce Rozlišení 120 x 240 pixelů, 400 nitů, AMOLED 126 x 294 pixelů, 450 nitů, AMOLED Voděodolnost 50 metrů (5 BAR) 50 metrů (5 BAR) Senzory akcelerometr, gyroskop, senzor srdečního tepu akcelerometr, gyroskop, senzor srdečního tepu Barometr Ne Ano Měření spánku Ano Ano + měření REM fáze Kapacita baterie 135 mAh 125 mAh Výdrž na baterii max. 20 dní max. 14 dní PAI fitness skóre Ne Ano Sportovní režimy 7 11 Měřené sporty Běh na pásu, běh venku, jízda na kole, chůze, plavání v bazénu a blíže nespecifikované cvičení Běh na pásu, běh venku, jízda na kole, chůze, plavání v bazénu, volné cvičení, jóga, veslování na trenažéru, zvedání kolen, rotoped GPS Ne (využívá data z telefonu) Ne (využívá data z telefonu)

Úplně největším benefitem je ale nová magnetická nabíječka, která je super. Ano Mi Band 5 má sice horší výdrž baterie a zatím je bez češtiny, ale upgrade nabízí více kladů než záporů.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi (Smart) Band 5 je maximálně povedeným fitness náramkem.Vůbec se nedivím, že se předchozí generace těšily takové oblibě a myslím si, že u „pětky“ tomu nebude jinak. V první řadě bych vypíchl větší a jasnější displej, který je zkrátka perfektní. Spolehnout se můžete i na přesné měření kroků a sportovních aktivit.

Případné budoucí majitele potěší i nová magnetická nabíječka, kterou si nemůžu vynachválit. Rozhodně budete spokojeni i s výdrží baterie, která sice mezigeneračně poklesla, ale stále je na slušné úrovni. Nejen plavci ocení voděodolnost 5 ATM, avšak zamrzí chybějící NFC.

Prostředí je svižné a přehledné, nicméně některé funkce jsou zbytečně skryty a nemožnost většího přizpůsobení také nepotěší. Na notifikaci stále nelze reagovat a diakritika také není vyřešena úplně stoprocentně. Chybějící čeština je pak spíše jen drobná komplikace, naopak mobilní aplikace je do naší mateřštiny přeložena téměř bez chyby, a to včetně podrobnějších informací k vašemu spánku.

I když nedostatků není málo, jedná se především o softwarové neduhy, které se mohou do budoucna zlepšit. Xiaomi Mi Band 5 je ve finále jeden z nejlepších fitness náramků, které můžete ve stejné cenové relaci koupit. Cena 1 490 Kč je sice vyšší než loni, ale myslím si, že je ospravedlněna mnoha vylepšeními.