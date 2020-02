Xbox Series X nabídne zabijácký výkon. Microsoft odtajnil řadu klíčových funkcí

Společnost Microsoft se poměrně znenadání podělila o velmi podrobné specifikace a celou řadu zajímavých funkcí své nadcházející herní konzole Xbox Series X. Hned na úvod bychom měli zmínit, že oficiální specifikace se v mnoha ohledech shodují s předchozími úniky, což znamená jediné – Microsoft nehodlá ponechat nic náhodě a přinese na trh nebývale výkonný hardware.

Jedinečná rovnováha výkonu a rychlosti

Microsoft zveřejnil nové informace na svém zpravodajském portálu Xbox Wire. V poměrně obsáhlém článku se dotýká nejen hardwarových specifikací, ale také některých zajímavých funkcí, které pravděpodobně potěší nejednoho hráče.

Nejdříve se však zastavme u výkonu, který má být podle Microsoftu v úžasné rovnováze s rychlostí. Pokrok máme očekávat napříč všemi technologickými oblastmi, díky čemuž se z nového Xboxu stane platforma pro skvěle vypadající, dynamické a žijící virtuální světy, aniž by náš zážitek cokoliv narušovalo. Tvůrcům videoher by se měl dostat do rukou maximální výkon a komfort, aby mohli co nejlépe realizovat své ambiciózní plány.

Procesor nové generace

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že Xbox Series X bude dosud nejvýkonnější konzolí od Microsoftu. Na základě zveřejněných specifikací nás však čeká opravdu velký generační skok. Konzole totiž nabídne speciálně upravený procesor, který bude postavený na nejnovějších technologiích od společnosti AMD, konkrétně hovoříme o architekturách Zen 2 a RDNA 2.

V minulých měsících se hojně spekulovalo o počtu tzv. „teraflopů“ (TFLOPS) (FLOPS slouží jako obvyklé měřítko pro výpočetní výkon počítačů). Microsoft však dnes učinil všem spekulacím za dost a potvrdil pravděpodobně nejlepší možný scénář – Xbox Series X se totiž bude pyšnit extrémním výkonem o hodnotě 12 TFLOPS. Pro srovnání, jedna z nejvýkonnějších grafických karet současnosti, Nvidia GeForce RTX 2080 Super, nabízí „pouhých“ 11,2 TFLOPS.

Ve srovnání s aktuálně nejvýkonnější konzolí na trhu, Xboxem One X, jde o dvojnásobný nárůst výkonu (v porovnání s původním Xboxem One hovoříme až o osminásobném nárůstu).

VRS

Microsoft si patentoval speciální formu VRS, která vývojářům umožní efektivněji využívat celý výkon Xboxu Series X. V praxi to znamená, že GPU nebude zbytečně plýtvat výkonem na každý jednotlivý pixel na obrazovce. Místo toho dokáže upřednostnit jednotlivé efekty, specifické postavy či důležité objekty v prostředí. Microsoft si od nového řešení slibuje stabilnější počty snímků za vteřinu či vyšší rozlišení, aniž by to mělo negativní dopad na výslednou kvalitu obrazu.

Hardwarový Raytracing

Díky hardwarovému raytracingu můžeme očekávat dynamičtější a realističtěji ztvárněná prostředí, což znamená realistické osvětlení scén, přesné odrazy světla nebo důvěryhodnou akustiku, to vše v reálném čase.

Pohlcující zážitek z hraní

Microsoft slibuje, že pro novou konzoli bude příznačné více hraní a méně čekání. Hráči požadují co nejmenší latenci, což by měl Xbox Series X splňovat hned v několika aspektech.

Prvním z nich je přítomnost SSD disku nové generace, který by měl prakticky odstranit načítací obrazovky a umožnit hráčům rychlé cestování herní světem, které by tentokrát mělo být skutečně – no zkrátka rychlé. Velmi slibně se tváří také funkce „Quick Resume“, díky níž bude možné téměř okamžitě pokračovat hned v několika pozastavených hrách.

Dále si dal Microsoft za úkol optimalizovat latenci mezi hráčem a konzolí. K tomu by měl přispět vylepšený bezdrátový ovladač, který k připojení ke konzoli využívá širokopásmový, bezdrátový komunikační protokol. Nová funkce „Dynamic Latency Input (DLI) dokáže okamžitě synchronizovat vstup s tím, co se zobrazuje na displeji.

Chybět nebude ani HDMI 2.1, s nímž se pojí hned několik zajímavých vylepšení – konkrétně „Auto Low Latency Mode (ALLM)“ a „Variable Refresh Rate (VRR)“. Díky ALLM dokáže konzole nastavit připojený displej automaticky do režimu s nejnižší obnovovací frekvencí, zatímco VRR se stará o sychnronizaci obnovovací frekvence displeje s obnovovací frekvencí hry.

Co se týče počtu snímků za vteřinu, výrobce slibuje podporu hraní až ve 120 FPS