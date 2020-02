Zahrajte si Cyberpunk 2077 na Androidu v den vydání: poradíme, jak na to

Čeká nás v příští generaci konzolí výrazný příklon ke streamování videoher, nebo se s ohledem na nedostatky typu pomalé odezvy jedná o hudbu vzdálenější budoucnosti? Realita je taková, že přední výrobci si chtějí z cloudového koláče ukrojit dřív, než bude pozdě.

Cyberpunk 2077 na mobilu

Jako první se o to pokusila společnost Google se službou Stadia, která však minimálně na startu vyvolává v hráčích rozporuplné pocity. Ve fázi betatestování se v současné době nachází xCloud od Microsoftu a nově do oblasti streamování pustila také Nvidia v podobě služby GeForce Now. Všechny tři projekty mají mnoho společného, jednou z nejzajímavějších funkcí je však rozhodně streamování plnohodnotných počítačových her do mobilních telefonů.

A právě společnost Nvidia oznámila partnerství s vývojářským studiem CD Projekt Red, což znamená jediné – očekávané RPG Cyberpunk 2077 si v den vydání zahrajete přes zmíněnou službu GeForce Now, která mimo jiné podporuje chytré telefony s operačním systémem Android.

GeForce Now: hodina hraní zdarma

To však neznamená, že byste nemuseli za očekávaný titul či předplatné GeForceNow platit. Služba od Nvidie totiž umožňuje streamovat pouze hry, které vlastníte na některé z distribučních platforem jako Steam, Uplay či Epic Games Store (streamovat však můžete pouze některé z nich).

Službu GeForceNow si můžete vyzkoušet zdarma, bezplatná verze vám však umožní hrát pouze v krátkých, jednohodinových relacích. Za plnohodnotné členství si Nvidia účtuje měsíční poplatek 139 korun.