Sony zatím neví, kolik bude stát PlayStation 5. Mohou za to nedostupné komponenty

Výroba jednoho kusu očekávané herní konzole PlayStation 5 by měla stát přibližně 450 amerických dolarů (tedy v přepočtu asi 10 340 korun). Na vině mají být nedostatkové a finančně nákladné komponenty. Informaci přinesl server Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje, kterou jsou obeznámené s děním uvnitř společnosti Sony.

Technologický gigant z Japonska usilovně připravuje následovníka úspěšné konzole PS4, která vstoupila na trh v roce 2013 a k dnešnímu dni se jí prodávalo více než sto milionů kusů po celém světě. Na PlayStation 5 bude útočit Xbox Series X od Microsoftu. S příchodem obou herních systémů se počítá na letošní předvánoční sezonu.

Ačkoliv konkrétní hardwarové specifikace zatím nezveřejnil ani jeden výrobce, Microsoft se alespoň pochlubil vzhledem své nadcházející konzole. Učinil tak loni v prosinci při příležitosti předávání videoherních cen The Game Awards. Příznivci PlayStationu jsou na tom v tomto ohledu ještě o poznání hůře, musejí se totiž spokojit pouze s několika fotografiemi vývojářské verze konzole, který k má k finální podobě daleko.

Mezi fanoušky se však v posledních hodinách spekuluje o jiné, neméně významné otázce. Lidé napříč internetem živě spekulují, kolik za PS5 vlastně zaplatí. Diskusi nastartoval článek serveru Bloomberg, podle něhož výrobní cena konzole činí zhruba 450 dolarů, což je znatelně více, než kolik stála výroba PS4, u které se uvádí 381 dolarů. Připomeňme, že PlayStation 4 vstoupil do prodeje za cenu 399 dolarů.

V takovém případě by se prodejní cena PS5 mohla pohybovat kolem částky 470 dolarů, což je výrazně více, než za kolik Sony nabízí svou v současnosti nejvýkonnější konzoli PS4 Pro (399 dolarů, nepočítáme-li slevové akce).

Výrobní cenu konzole žene nahoru především cena spolehlivých pamětí DRAM a NAND, o něž je enormní zájem mezi výrobci chytrých telefonů a na trhu jsou nedostatkovým zbožím.

Videoherní společnosti často prodávají konzole s vidinou minimálního výdělku, někdy dokonce se ztrátou. Díky tomu mohou stlačovat jejich cenu a zpřístupnit je co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, kteří následně utrácejí za software či stále populárnější služby na bázi předplatného.

Důvěryhodnost zveřejněných informací podpořil také analytik Daniel Ahmad, podle něj by však výrobní cena mohla být i vyšší.

I’d say this would be fairly accurate based on what I’ve heard. But still all unconfirmed ofc.

I previously estimated the build cost of Series X would be higher at over $460 minimum and still expect that to be the case. https://t.co/tQCh4VW5aJ https://t.co/B1XnDH55sf

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 14, 2020