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Windows 11 posílí spolupráci s mobilem. Propojení s telefonem čeká velký upgrade

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 7. 15:00
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Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
  • Microsoft plánuje ještě více sblížit systém Windows 11 s mobilními platformami
  • Aplikace Propojení s telefonem bude intuitivnější a naučí se naučí nové triky
  • Kompletní SMS půjde číst přímo z menu Start, telefon bude možné prozvonit z hlavního panelu

Nedílnou součástí systému Windows 11 je aplikace Propojení s telefonem, která dělá přesně to, co její název slibuje – poskytuje přístup k vybraným položkám ve spárovaném telefonu přímo z prostředí počítače. Už v současné podobě toho aplikace Propojení s telefonem umí víc než dost, Microsoft však plánuje ještě hlubší spolupráci.

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Co umí Propojení s telefonem již dnes?

Aplikace Propojení s telefonem v současné podobě umí spolupracovat jak s Androidem, tak s iOS. Lze skrze ni doslova ovládat smartphone prostřednictvím počítače, podporovány jsou následující funkce:

  • Přijímání a uskutečňování hovorů (včetně kompletního protokolu)
  • Přijímání a odesílání SMS zpráv
  • Zobrazování notifikací z telefonu
  • Prohlížení posledních fotografií z telefonu (s funkcí přesunu do jiných aplikací)
  • Přístup k souborům v telefonu přímo v Průzkumníkovi souborů
  • Používání telefonu jako externí webkamery
  • Vzájemná synchronizace poslední kopírované položky

U telefonů vybraných značek lze navíc přímo na obrazovku počítače zrcadlit prostředí telefonu a spouštět mobilní aplikace.

Co Microsoft chystá za novinky?

Podle informací webu Windows Central chystá Microsoft upgrade aplikace Propojení s telefonem, aby v systému působila přirozeněji a intuitivněji. Do nabídky Start přibude rolovatelné menu s posledními aktivitami (přijaté zprávy, naposledy pořízené fotografie apod.), navíc při najetí myší dojde u konkrétní položky k jejímu zvýraznění či k zobrazení celé textové zprávy.

Microsoft také údajně testuje nový minipanel v systémové liště, který poskytne uživateli rychlý přehled o stavu telefonu – nabití baterie, připojení k bezdrátovým sítím, hlasový profil apod. Toto místo bude rovněž sloužit jako cílový bod při přetahování souborů z počítače přímo do telefonu. Odsud bude také možné telefon prozvonit.

Takto by mohlo vypadat nové miniokno v nabídce Start

Další chystanou novinkou má být kompletně synchronizovaná schránka. V současné podobě se synchronizuje pouze poslední kopírovaná položka, v budoucnu by měla přibýt kompletní historie.

Microsoft chce také oživit aplikaci Zprávy pro Windows 11, která by měla se spárovaným telefonem synchronizovat veškeré SMS konverzace. Tato funkce je v současnosti součástí aplikace Propojení s telefonem, nově by měla fungovat separátně.

Možná podoba chystané aplikace Zprávy
Možná podoba chystané aplikace Zprávy

Server Windows Central varuje, že všechny výše uvedené novinky jsou zatím pouze interně testovány, a není rozhodnuté, zda se všechny do finální verze dostanou.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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