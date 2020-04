WhatsApp chystá nové funkce. Chce konkurovat Skype a Zoomu

Onemocnění Covid-19 může za velkou změnu v oblasti globální komunikace. Ta se ve velkém měřítku přesunula do digitálního světa a jednou z aktuálně nejpoužívanějších aplikací pro videokonference je Zoom. Tato aplikace má v poslední době poměrně značné problémy s bezpečností a řeší se možné úniky dat uživatelů.

Technologický gigant Microsoft je se svou aplikací Skype také hojně využívaným médiem v době koronaviru. Této dvojici by již brzy mohla přijít velká konkurence, kterou máte s velkou pravděpodobností nainstalovanou na svém telefonu už teď.

Sociálním sítím vládne Facebook, který jich má pod svými křídly hned několik. WhatsApp je jedna z chatovacích služeb Facebooku, která se již dlouhou dobu drží na prvních příčkách v počtu stažení. Právě tato aplikace v zeleném hávu se má nyní díky nové aktualizaci přeměnit v perfektní nástroj pro videohovory velkého počtu uživatelů.

Dosud jsou maximem pro online konference 4 účastníci, což pro stávající situaci není dostatečné. Podle kódu v beta verzi WhatsAppu by tento limit měl být navýšen na více než desetinásobek. Zatím není jasné, kdy se toto řešení dostane do stabilní verze aplikace. Dá se však předpokládat, že nebudeme muset dlouho čekat. WhatsApp má podle některých zpráv velmi dobré zabezpečení, a právě to by mohl být jeden z důvodů, proč mu dát přednost před aplikací Zoom.