Facebook má nový design s tmavým režimem. Poradíme, jak jej aktivovat

Není žádným tajemstvím, že Facebook v uplynulých měsících pracoval na novém designu, jehož součástí je i možnost přepnutí do tmavého režimu. Už na začátku roku sociální síť nový grafický kabátek umožnila aktivovat vybraným testerům, nicméně nyní jej zpřístupňuje globálně pro všechny. Nemusíte se ale bát, nové rozložení Facebooku se vám (zatím) neaktivuje automaticky, ale můžete se do něj přepnout sami.

Pokud si „nový“ Facebook chcete vyzkoušet, stačí jít na na Facebook.com a kliknout na menu schované pod šipkou v pravém horním rohu. Zde byste měli vidět možnost Přepnout na nový Facebook. V případě, že v nabídce tuhle položku nevidíte, budete muset vyčkat, než vám ji největší sociální síť světa aktivuje.

Jakmile na tuto volbu kliknete, Facebook se přepne do nového rozložení. To má čistější design a také se rychleji načítá, a v případě potřeby se nabízí i možnost aktivace tmavého motivu.

V případě, že by se vám nová verze Facebooku nelíbila, lze se snadno skrze hlavní menu přepnout zpět do původního rozložení. Do komentářů nám můžete dát vědět, zda vám už Facebook přepnutí na novou verzi také nabídl a jak se vám líbí. Jak celé prostředí vypadá v akci si můžete prohlédnout i na dvou videoukázkách níže.

