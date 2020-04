Internetem koluje přes půl milionu účtů jedné z nejpopulárnějších aplikací dneška

Pokud s ohledem na současnou situaci pracujete z domu, možná jste slyšeli o aplikaci Zoom, z níž se stala jedna z předních služeb pro videokonference. Její tvurci se však v současné době potýkají se závažným narušením soukromí mnoha uživatelů. Hackerům se totiž podařilo prolomit přihlašovací údaje k více než půl milionů účtů, které nabízejí k prodeji a rozesílají mezi uživateli na dark webu.

Hackerům stačila hesla z jiných aplikací

Únik citlivých dat není výsledkem útoku na servery aplikace. Hackerům se podařilo získat přístup k uživatelským účtům na základě metody zvané „credential stuffing“.

Její princip je poměrně jednoduchý. Hackeři se nejdříve zmocní seznamu e-mailových adres a korespondujících hesel, které obvykle pocházejí z dřívějších úniků napříč různými aplikacemi. Následně se tato data snaží použít k přihlášení do jiné aplikace, v tomto případě do služby Zoom. Jedná se o překvapivě účinnou techniku, řada uživatelů totiž používá stejná hesla pro přihlašování do více aplikací.

Účty zdarma i za pár centů

Přihlašovací údaje se na dark webu pohybují od začátku měsíce. Některé se prodávají za několik centů, jiné jsou rozdávány zcela bezplatně. Společnosti Cyble, která se specializuje na kyberbezpečnost, se podařilo zakoupit 530 000 uživatelských účtů za cenu 0,002 dolaru za účet. Datový balík obsahoval také e-mailové adresy, hesla, ID či autentifikační klíče z několika univerzit i významných podniků včetně banky Citibank.