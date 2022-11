Vyzkoušeno! Infinix Zero Ultra s 200Mpx fotoaparátem nabijete za 12 minut

Na český a slovenský trh před nedávnem vstoupila čínská značka smartphonů Infinix. Do povědomí se dostala díky modelové řadě Note 12 (recenze modelu Pro), která dokázala zaujmout dobrým poměrem ceny a výkonu. Pro nejméně náročné jsou určeny řady Smart a Hot a pro ty náročnější je tu řada Zero, kterou reprezentuje nově představený model Ultra. Tedy abych byl přesný, tahle novinka si už svou světovou premiéru odbyla před měsícem, nicméně nyní oficiálně zamířila i do našich obchodů.

My už v redakci Infinix Zero Ultra několik dní testujeme a v tomto článku najdete první dojmy. Později se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi a videopohled. Mezi největší lákadla patří 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu a extrémně rychlé 180W nabíjení, díky němuž telefon dle slibů výrobce dobijete z nuly na sto za pouhých dvanáct minut.

Bohatý obsah balení

Poctivý je rovněž obsah balení. V něm kromě zařízení samotného najdete 180W GaN adaptér s USB-C, který můžete využít třeba i k dobíjení notebooku. Vzhledem k vysokému nabíjecímu výkonu je u adaptéru nutné počítat s většími rozměry (75 × 55 × 32 mm) i hmotností (178 gramů). Výrobce nezapomněl přihodit průhledné silikonové pouzdro, USB-C kabel, sponku na vyjmutí slotu na SIM karty, redukci z USB-C na 3,5mm audio jack, náhradní ochrannou fólii na displej (jedna je nanesena už z výroby) a kartičku s QR kódem, který je svázaný se speciálním NFT.

Přední straně dominuje prostorný 6,8palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Ve výchozím stavu je kvůli úspoře energie nastavených 60 Hz – na 120 Hz je nutné se přepnout ručně, případně lze aktivovat adaptivní režim, kdy se frekvence upravuje podle toho, co displej zrovna zobrazuje. Zobrazovač má velmi dobré barevné podání i slušné pozorovací úhly. Maximální úroveň jasu činí 900 nitů.

Už model Infinix Note 12 Pro kolega v recenzi chválil za originální design a ani Zero Ultra není žádná tuctovka. Záda jsou lesklá a zdobí je speciální textura připomínající zebru, která pod dopadajícím světlem vytváří zajímavý efekt. Černá edice má záda v matu a zdobí je proužek s texturou u pravého okraje.

Displej má po okrajích mírně zaoblené hrany a to samé platí o zadní straně. Úchop v ruce je jistý a díky dobrému vyvážení nemá Zero Ultra tendence přepadávat ani při používání v jedné ruce. Příjemný bonus představuje stupeň krytí IP54, který zajišťuje odolnost vůči vniknutí prachu a stříkající vodě (neplést s kompletní voděodolností).

Při focení ostudu neudělá

Na zadní straně najdeme hlavní fotoaparát s 200Mpx rozlišením (Samsung HP1, velikost 1/1.22″), optickou stabilizací obrazu a PDAF. Společnost mu dělá 13Mpx širokáč a 2Mpx hloubková kamera, která najde využití při focení portrétů. Při spuštění fotoaplikace můžete nabýt dojmu, že se ve výbavě nachází ještě teleobjektiv s 2× optickým přiblížením, ale není tomu tak. Přítomné dedikované 2× tlačítko využívá data z 200Mpx snímače.

V galerii níže najdete několik ukázek s dvojnásobným přiblížením, nicméně výsledek působí jakkoliv, jen ne použitelně, a to i za dostatečného světla. V kruhovém výřezu uprostřed horní hrany displeje má své místo 32Mpx selfie kamerka s duální přisvětlovací diodou.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Při pohledu na snímky je jasné, že jejich kvalita bude jedním z hlavních důvodů, proč si telefon pořídit. Za dobrých světelných podmínek se Zero Ultra nemusí bát srovnání s o třídu dražšími fotomobily. V šeru a ve tmě už je potřeba počítat s úbytkem detailů a nástupem digitálního šumu, nicméně v této cenové kategorii jde stále o nadprůměr. V případě potřeby lze fotit i na plných 200 Mpx, nicméně pak je nutné počítat s tím, že soubor bude mít několik desítek megabajtů. Několik testovacích snímků v 200Mpx rozlišení (16 384 × 12 288 px) najdete pod tímto odkazem.

Infinix Zero Ultra: 4K camera test (30 fps)

Watch this video on YouTube

Kvalita videa mě rovněž příjemně překvapila. Záznam pořídíte maximálně ve 4K při 30 snímcích za vteřinu. Jen pozor, v tomto rozlišení není možné během záznamu přepínat mezi jednotlivými fotoaparáty. 2Mpx portrétový fotoaparát telefon využívá i ve speciálním režimu videa, kdy lze za zabíraným objektem rozmazat pozadí. V tomto módu se ale video ukládá maximálně ve Full HD rozlišení při 30 fps. Více možnosti fotoaparátu a záznamu videa prověříme v připravované recenzi.

Z nuly na sto za dvanáct!

Kapacita vestavěného akumulátoru je 4 500 mAh, nicméně fyzicky jde o dva články, každý s kapacitou 2 250 mAh. Abyste mohli využívat ultra rychlého 180W nabíjení Thunder Charge, je nejprve nutné v nastavení tuto volbu aktivovat, neboť implicitně je vypnutá. Nemyslím si, že je dobrý nápad baterii neustále dobíjet takovým výkonem – tuhle funkci bych doporučil využívat pouze v případě, kdy potřebujete opravdu rychle doplnit energii. V běžném provozu si vystačíte s klasickým nabíjením, nicméně i to je velice rychlé – při vypnutém telefonu se plně dobije za 20 minut, při zapnutém (avšak s deaktivovaným Thunder Charge režimem) je to o 6 minut déle. Časový průběh najdete níže v druhé tabulce.

Naměřená rychlost nabíjení 180W adaptérem Úroveň 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Čas 54 s 1:28 min 2:01 min 2:45 min 3:44 min 5:10 min 6:56 min 8:39 min 10:25 min 12:09 min

Při mém testování ultra rychlého nabíjení jsem baterii z 1 % do plna nabil za 12 minut a devět vteřin, což je skvělý výsledek. Detailní průběh nabíjení si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Bezproblémový průběh takto rychlého plnění energie má podle slov výrobce obstarávat celkem 111 softwarových a hardwarových bezpečnostních mechanismů. Pozitivní rovněž je, že se telefon nijak výrazně nezahříval – na zadní straně jsem naměřil okolo 38 °C. Zamrzí naopak absence bezdrátového nabíjení, kterého jakoby se čínští výrobci pořád báli.

Naměřená rychlost nabíjení ve standardním režimu Úroveň 30 % 50 % 70 % 90 % 95 % 100 % Čas 4 minuty 9 minut 15 minut 21 minut 23 minut 26 minut

Srdcem smartphonu je loňský čipset MediaTek Dimensity 920 5G vyráběný 6nm procesem. Nejedná se o žádného extrémního trhače asfaltu, ale důležité je, že vám poskytne dostatečný výkon i při hraní náročnějších her. Umí být i dostatečně úsporný, což se pozitivně projeví na celkové výdrži. Ve výbavě najdeme 256GB úložiště bez možnosti dalšího rozšíření a 8 GB RAM, které lze virtuálně rozšířit o dalších 5 GB. V AnTuTu Benchmarku 9 jsem průměrem tří testů naměřil 489 443 bodů.

Hardwarové parametry Infinix Zero Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 920 5G, octa-core, 2× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,42 GHz Cortex-A78 + 6× 2 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MP4, RAM: 8 GB (+ 5 GB virtuálních), interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 165,5 x 74,5 x 8,76 mm (bílá), 165,5 x 75,08 x 9,16 mm (černá), hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,8", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx (Samsung HP1), f/2.0, 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 1.12µm, AF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, HDR, Full HD video, duální LED blesk Kompletní specifikace

V telefonu lze používat dvě aktivní nanoSIM karty, v obou případech včetně 5G. Operační systém Android 12 doplňuje uživatelské prostředí XOS, které přidává několik zajímavých vychytávek navíc – například dětský režim, možnost změnit si grafický motiv, aktivovat chytrý boční panel se zástupci, duplikovat aplikace (Facebook, Messenger a Instagram) či přepnout aplikaci do plovoucího okna.

Kromě toho je v systému předinstalovaná celá řada poměrně zbytečných aplikací, z nichž některé vás ještě zkoušejí otravovat notifikacemi. Jmenovitě jde o jakýsi sekundární obchod s aplikacemi Palm Store, který bohužel nejde odinstalovat, stejně jako další zbytečné nástroje Carlcare, InSync, XArena či WOW FM. Méně je někdy více a v případě „bonusových“ aplikací Infinixu to platí dvojnásob. Minimálně by měl uživatel mít možnost je smazat. Tajně doufám, že toto vyřeší některá z dalších softwarových aktualizací.

Cena a dostupnost

Jak jsem již zmínil v úvodu, Infinix Zero Ultra se na českém a slovenském trhu začíná prodávat právě dnes 7. listopadu. Pořídit jej můžete v námi testované bílé edici s lesklými zády, případně v černé, která je v matném provedení. Česká cena byla stanovena na 15 299 Kč, na Slovensku se prodává za 629 eur.