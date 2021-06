Vyzkoušeli jsme Windows 11. Microsoft ještě zdaleka nemá hotovo

Microsoft příští týden představí Windows 11, byť v roce 2015 tvrdil, že „desítky“ jsou vůbec poslední verzi Windows vůbec. Jak ale praví staré přísloví „nikdy neříkej nikdy“, najednou nám klepou na dveře Windows 11. Jejich oficiální premiéra se odehraje přesně za týden, ovšem už v tomto týdnu se na internet dostal ISO soubor interního testovacího sestavení s číselným označením 21996.1.

Jak z tohoto čísla, tak ze vzhledu systému je patrné, že se ještě zdaleka nejedná o finální verzi, ovšem už nyní lze z tohoto sestavení vyčíst, jaké novinky Microsoft chystá. Je jich tolik, že si Windows zaslouží přečíslování?

Původně jsem chtěl Windows 11 nainstalovat na záložní disk mého prastarého počítače, na němž Windows 10 běží jako z praku. Bohužel veškeré pokusy končily neúspěchem a po chvíli googlení jsem zjistil, že obstarožní procesor AMD Athlon II X4 640 nepodporuje technologii TPM (Trusted Platform Module), která je k instalaci tohoto sestavení nezbytná. Doufejme, že z finální verze bude tento požadavek odstraněn, nebo si takto Microsoft značně sníží množství podporovaných zařízení.

Nakonec jsem se tedy rozhodl zkusit štěstí na aktuálně testovaném Microsoft Surface Laptop 4, ovšem zde jsem neriskoval čistou instalaci a šel cestou virtualizace skrze software VMware Workstation. Zde se stažený image „chytil“ na první dobrou a instalace systému mohla začít.

Už samotný instalační proces je výletem do blízké budoucnosti; Microsoft provedl kompletní redesign instalačního procesu, který díky světlým barvám vypadá výrazně moderněji. Jinak se v něm ale prakticky nic nezměnilo, něž poprvé uvidíte nabídku Start, budete se muset prokousat stejným množstvím otázek – jaké chcete rozložení klávesnice, pro jaké účely bude dané zařízení používáno, mohou aplikace používat informace o vaší poloze, jaké množství diagnostických dat hodláte Microsoftu používat…

Proces instalace je tak stejný jako v případě Windows 10 a za hezčí design Microsoft příliš kladných bodů nezíská, protože instalační obrazovky uvidíte pouze jednou a pak už si na ně ani nevzpomenete. Naštěstí instalační proces není nijak dlouhý a je zakončený novou animací, na jejímž konci poprvé uslyšíte nový zvuk přihlášení do systému. Vítejte ve Windows 11.

Po prvním přihlášení do Windows 11 vás praští do očí hlavní novinka – zbrusu nový hlavní panel a nabídka Start. Microsoft tuto proměnu naznačoval už ve zrušených Windows 10X, nakonec ji přenesl i do Windows 11. Hlavní panel vypadá podobně jako ve Windows 10, avšak ve výchozím nastavení se ikony neřadí doleva, ale jsou vycentrované. Trochu to připomíná dock v macOS nebo iPadOS, staromilci si však mohou zapnout původní řazení na levou stranu.

Po první instalaci najdete v hlavním panelu sedm ikon, z nichž pouze tři slouží k otevření aplikací (Průzkumník, Microsoft Edge a Microsoft Store). Zbytek slouží k obsluze systémových funkcí, a tedy k:

První tři položky známe z Windows 10, a nabídku widgetů v podstatě také; jedná se o nedávno uvedenou funkci Novinky a zájmy, do které si můžete připnout dlaždice různých widgetů – počasí, akcie, zprávy, sportovní výsledky apod.

Z hlavního panelu naopak zmizely některé funkce z Windows 10 – například Cortana, Lidé nebo široké vyhledávací okno; vyhledávat tak můžete buď klepnutím na ikonu lupy, nebo klasicky stisknutím tlačítka Start s přímým zadáváním textu. I v tomto případě má okno vyhledávání modernější design, byť funkčně se v něm prakticky nic nezměnilo.

Nabídka Start prošla asi největší mezigenerační revolucí. Microsoft původní nabídku Start jednoduše zahodil a vytvořil novou, která již nepočítá s živými dlaždicemi. Tento kontroverzní prvek tak definitivně ze systému mizí a do hry se vrací tradiční ikony, z nichž navíc Microsoft většinu zmodernizoval.

Novou nabídku Start tvoří tři sekce:

V seznamu připnutých ikon vždy vidíte matici 6 x 3 ikony, pro zobrazení dalších je nutné rolovat, neboť nová nabídka Start neumožňuje zvětšování / zmenšování sebe sama. Nové ikony lze na hlavní stránku obrazovky Start připínat z abecedně seřazeného seznamu všech aplikací.

Sekce doporučené zobrazuje naposledy otevřené složky/soubory/aplikace, přičemž i odsud máte možnost přepnout se do širšího, chronologicky uspořádaného seznamu.

A to je vše, víc toho nová nabídka Start neumí. Jestliže se vám stýská po živých dlaždicích, můžete vzít zavděk již zmíněnou „aplikací“ widgety. U ní je trochu zarážející, že se vždy otvírá v levé části obrazovky, i když máte ikony na hlavním panelu seřazené doprostřed. Nabídka Start se totiž otvírá přímo nad svojí ikonou, což působí mnohem lépe. Důvod tohoto rozhodnutí patrně známe – Microsoft totiž změnil dotykové celosystémové gesto tažením zleva; dříve jste se takto dostali k multitaskingu, nyní touto cestou otvíráte widgety. Doufejme, že to půjde v nastavení změnit.

Malou proměnou prošel vzhled oken aplikací, která mají nově zaoblené rohy. Zaoblené jsou i rychlé přepínače v Centru akcí či kontextová menu, která vypadají mnohem moderněji než doposud. Pro hlavní panel však toto neplatí; v něm kontextové menu zůstává „hranaté“ a ještě má jiné barvy než ve zbytku systému. A já se ptám proč?

Malinko se proměnila i práce s okny. Stále funguje jejich připínání ke stranám s možností dělení obrazovky na poloviny/čtvrtiny, ovšem nově se k dělení obrazovky dostanete i prostým najetím myši na tlačítko maximalizace okna. Po chvíli se objeví miniokno s výběrem možnosti dělení obrazovky.

Microsoft pochopitelně do systému propašoval několik dalších novinek, například plynulejší animace, nové zvuky, ikony, tapety apod. Nová je i nabídka Windows Ink, která obsahuje rychlý přístup k aplikacím, ve kterých byste teoreticky mohli použít stylus. Připnout si sem ale můžete libovolnou aplikaci z celého seznamu.

Proměnila se i obrazovka multitaskingu, kde došlo k přesunu lišty s virtuálními plochami do spodní části.

Pokud jste měli strach o Ovládací panely, editor registrů a další stálice Windows, můžeme vás potěšit; minimálně v tomto testovacím sestavení se vše nachází na svém místě. Některé aplikace ovšem nectí tmavý režim, například zmíněný editor registrů nebo Malování zůstávají pořád světlé, i kdybyste se rozkrájeli. Ovládací panely mají tmavé pouze záhlaví a tlačítka nahoře, zbytek je světlý

Naštěstí už ale byl odstraněn středověký předpoklad, že při manuální instalaci ovladače použijete primárně disketu. Tato úsměvná záležitost se s Windows 11 stane historií. Stejně tak nadobro zmizel tabletový režim, který nahrazují rozličná dotyková gesta pro snadnější práci s okny aplikací.

Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď, neboť stále věřím, že uniklá verze je pouze rané testovací sestavení a finální verze přinese mnohem větší „bomby“. Ostatně i Microsoft krátce po úniku na Twitteru uvedl, že se jedná pouze o „Start“.

This is just the Start. Tune in on June 24th at 11 am ET to see what's next. #MicrosoftEvent https://t.co/DM7SYVdc3j

Pokud by však byla uniklá verze tou finální, zařadil bych se do fronty nespokojenců. Proč? Když Apple loni představil macOS 11 Big Sur, ukázal, že změnu designu lze učinit doslova mávnutím kouzelného proutku. Systém si vypůjčil spoustu prvků z mobilních platforem iOS a iPadOS, přesto působí velmi konzistentně už od první chvíle.

Ihned po představení macOS 11 byl Microsoft bombardován dotazy, proč už tři roky nasazuje Fluent Design a stále není ani na půli cesty. Brandon LeBlanc z Microsoftu tehdy na Twitteru uznal, že vývoj je skutečně pomalý, což v nás vzbudilo alespoň trochu naděje – v Redmondu o problému ví, což by mohlo vést k jeho postupnému řešení.

I have it on good faith it's what they do. We have done a lot of design experimentation and mockups which have leaked over the years that don't represent exactly what our plans are. But you're right, we're slower here. I'm not saying we're not.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 23, 2020