Do Windows míří podpora Android aplikací. Najdete je v Microsoft Store

Microsoft dnes představil systém Windows 11, který přináší jak spoustu vizuálních, tak i funkčních novinek. Jednou z nich je kompletně přepracovaný obchod s aplikacemi Microsoft Store, který bude nejen přehlednější, ale hlavně výrazně použitelnější.

Microsoft Store: podpora libovolných aplikací a platebních systémů

Studnice aplikací a her ve Windows aktuálně nepůsobí příliš použitelně, aplikaci od počátku zužují chyby a ani katalog aplikací a her není nijak zvlášť široký. Microsoft si je tohoto faktu vědom, a proto připravil balík opatření, díky nimž má být Microsoft Store mnohem atraktivnější nejen pro koncové uživatele, ale především pro vývojáře. Ti již nebudou mít při plnění obchodu tolik svázané ruce, naopak zažijí poměrně velkou svobodu.

Do Microsoft Store bude například možné zasílat nezabalené Win32 aplikace, například s koncovkou .EXE nebo .MSI. Takto nainstalované aplikace nebudou muset využívat aktualizační platformu obchodu aplikací, ale budou si moci řešit aktualizace vlastní cestou. To samé platí o placení – vývojáři mohou ve svých aplikacích využívat vlastní platební systémy, čímž se vyhnou odvádění desátku za zprostředkování prodeje do kapes Microsoftu.

Výše uvedené novinky jako by vypadly z pera nedávno vzniklé „Koalice pro férovost aplikací“, skrze kterou bojují vývojáři Fortnite, Spotify a dalších aplikací se společnostmi Apple a Google. S Microsoftem kvůli nižší atraktivitě jeho obchodu nikdo nebojoval a už ani nebude muset; Microsoft Store totiž doslova otevřel své dveře dokořán. A aby šel Microsoft příkladem, umístí do svého obchodu aplikace Teams, Office, Edge nebo Visual Studio.

Podpora Android aplikací!

Patrně největší ohlášenou novinkou, týkající se aplikací, je nativní podpora aplikací pro Android; na počítači s Windows tak budete moci provozovat stejné aplikace jako na vašem telefonu, dokonce i s benefitem jejich roztažení na celou obrazovku nebo připínání na hlavní panel. Jak tyto aplikace do Windows dostanete? Jednoduše skrze Microsoft Store.

Microsoft se totiž dal dohromady s Amazonem a přímo do svého obchodu aplikací přidal knihovnu aplikací a her nacházejících se na Amazon App Store. Pro koncového uživatele to znamená jediné – stačí se přihlásit pod svým Amazon účtem a rázem přímo v Microsoft Store uvidíte veškeré aplikace a hry, včetně hodnocení uživatelů a jejich recenzí. Amazon App Store není tak široký jako obchod Play od Google, stejně tak v něm nenajdete žádné Google aplikace, ovšem o jiné oblíbené aplikace nepřijdete – WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, Spotify, Pinterest, Uber… V Amazon App Store je aktuálně zhruba půl milionu aplikací, ovšem ne všechny budou v Microsoft Store dostupné; Microsoft a Amazon jsou nyní v kontaktu s vývojáři, aby s nimi probrali možnosti, jak podporu pro Windows přinést.

Aplikace pro Android bude možné na Windows spouštět díky technologii Intel Bridge, byť úplné technické pozadí nám zatím není známé. Microsoft však slibuje „nativní“ zážitek, takže by uživatel neměl být nijak zásadně omezován.

Nový obchod i ve Windows 10

I když Microsoft představil inovovaný obchod aplikací jako součást Windows 11, ve skutečnosti se jej dočkají i uživatelé Windows 10. Pokud tedy vaše zařízení nesplňuje minimální požadavky na Windows 11, budete si moci nový Microsoft Store užívat i ve stávajícím systému, a to pravděpodobně už letos na podzim.