Vyzkoušeli jsme Infinix Note 30! Stylovka, která má hodně solidní výbavu za bezkonkurenční cenu

Infinix Zero 30 je nový telefon, který se pokusí potrápit konkurenci ve vyšší-střední třídě

Ve výbavě nabízí výkonný čipset Dimensity 8020, 68W rychlonabíjení nebo velmi schopnou selfie kamerku

Na český trh vstupuje na sklonku září s cenou 8 999 Kč včetně DPH

Čínská společnost Infinix dnes v italských Benátkách slavnostně uvedla svou novou vlajkovou loď v segmentu vyšší-střední třídy. Infinix Zero 30 5G je telefon, který zaujme rozhodně nejen poutavým designem, ale taktéž výbavou a několika velmi speciálními funkcemi, kterými cílí na mladou aktivní generaci. My jsme se do Benátek vypravili a můžeme vám tak nabídnout exkluzivní první dojmy z používání tohoto přístroje.

Design na prvním místě

Infinix Zero 30 chce zaujmout na první pohled – a daří se mu to, především díky příkladnému výběru barevných variant, respektive materiálů na zádech. Oku nejvíce lahodí zlatá verze Golden Hour, která si má brát inspiraci z tzv. zlaté hodiny, tedy první, nebo naopak poslední hodiny, kdy je slunce nad horizontem, než zapadne, respektive krátce poté, co vyšlo.

Zlatá varianta, kterou máme k dispozici i my, má zadní kryt z odolného skla Gorilla Glass 5. generace s matnou úpravou, která výtečně odolává otiskům prstů. Fotomodul v horní části zad je kryt plastem. To stejné platí o fialové variantě Fantasy Purple. Odlišná je pak zelená verze Rome Green, která má záda pokrytá veganskou kůží a i ta je velice příjemná na omak.

Rozměry smartphonu jsou jinak relativně konvenční, nevymyká se tedy standardům v této cenové třídě. při držení v ruce nic neřeže a úchop je taktéž pohodlný. Musíte však myslet na to, že nejde o žádný kompaktní stroj. Dokládají to i tabulkové rozměr: 164,5 × 75 × 7,9 milimetru a hmotnost 196 gramů. Pochválit chci i pevnou monolitickou konstrukci z hliníku.

Displej a další výbava

Na přední straně leží velký 6,78″ displej, který mírně přetéká i do stran. Pohled na displej částečně narušuje pouze titěrný průstřel v horní části – brada je totiž zarovnaná s okolními 2,8milimetrovými rámečky. Obrazovka je konkrétně typu AMOLED, nabízí zcela dostačující rozlišení Full HD+ a také nadmíru příjemnou 144Hz obnovovací frekvenci.

Náročnější uživatel si může přímo v nastavení vybrat, zdali mu víc vyhovuje 60Hz frekvence, 120Hz nebo dynamická, která zároveň šetří baterii. Já jsem hned po zapnutí manuálně vynutil nejvyšší 144Hz a na tento zážitek si nemohu stěžovat. Horší dojem ve mně však zanechala svítivost displeje, kterou Infinix u svých telefonů obecně nemá moc dobrou. Běžná hodnota je kolem 500 nitů, nejvyšší potom 950 nitů. Vyzkoušeno za jasného benátského dne a nutno uznat, že obrazovka je při těchto podmínkách místy velmi špatně čitelná.

Hardwarové parametry Infinix Zero 30 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 8020 (6 nm), octa-core, 4× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: , RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,51 × 75,03 × 7,9 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP53 Mediatek Dimensity 8020 (6 nm), octa-core, 4× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55,12 GB,256 GB,164,51 × 75,03 × 7,9 mm,185 g,IP53 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, ISOCELL HM6,1/1.67", f/1.65, OIS, PDAF, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, třetí: 2 Mpx, portrétový, selfie kamera: 50 Mpx, ISOCELL JN1, 1/2.76", f/2.45, PDAF, přisvětlovací LED Kompletní specifikace

Limity spojené s jasem obrazovky kompenzuje kvalitní a výkonná hardwarová výbava. Hlavní slovo má čipset MediaTek Dimensity 8020, který zaručuje plynulý chod systému, svižné spouštění aplikací a nakonec také výkon pro hraní her. K tomu mu mimochodem pomáhá také grafická jednotka Mali-G77 a nadstandardní RAM 12 GB, kterou lze virtuálně rozšířit až na 21 GB. Obstojnou sílu dokládají i výsledky v populárních benchmarcích: v AnTuTu skóroval 704 338 bodů, v Geekbenchi 960 bodů Single-Core a 2 955 bodů Multi-Core.

Kromě čipsetu našla pod kapotou místo i 5000mAh baterie typu lithium-polymer. Ta podporuje až 68W nabíjení kabelem. Podle našeho měření se telefon dobije na 50 % výdrže za sympatických 15 minut, do plné nádrže to pak trvá zhruba 40 minut.

Dobrou zprávou je, že nabíječka je obsažena v balení – spolu s telefonem samotným, USB-C / USB-A kabelem, plastovým pouzdrem a peckovými sluchátky s USB-C koncovkou. Bezdrátové nabíjení k dispozici není, ale to je holt daň, kterou si vyžádala nižší cenovka.

Umělá inteligence v systému

K výbavě také neodmyslitelně patří 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, GPS, slot pro dvě nanoSIM karty nebo také čtečka otisků prstů v displeji. Telefon nabízí ještě stereo reproduktory, které hrají celkem slušně v porovnání s konkurencí, dostatečně hlasitě, nicméně mé estetické cítění trpí při pohledu na horní a dolní hranu telefonu – otvory repráků jsou totiž odlišné a nevypadá to vůbec pěkně.

Infinix Zero 30 přichází s Androidem 13 a bezpečnostní záplatou z června 2023. Grafická nadstavba XOS 13 je celkem výrazná, řadí se v tomto ohledu k jiným čínským nadstavbám. Hodně sází na vlastní nativní aplikace a widgety; pokud je vám toto blízké, budete nadšeni.

Zmínku si zaslouží speciální funkce Folax, což je hlasový asistent a automatický překladač v jednom. Infinix tvrdí, že Folax využívá ChatGPT pro rychlé vyhledávání funkcí skrz engine Smart Search a umí také generovat tapety pomocí umělé inteligence. Folax funguje již nyní celkem obstojně, srovnatelně se Siri od Applu, výrobce však láká, že ještě další funkce pro AI pomocníka dorazí v budoucnu prostřednictvím aktualizace.

Fotoaparát s několika specialitami

V moderně vyvedeném modulu na zádech nabízí novinka od Infinix trio kamer. Hlavní 108Mpx je určena pro širokou škálu použití, od denní i nočních fotek, přes portréty, až po snímky v plném rozlišení 9 000 × 12 000 pixelů. Nechybí ani optická stabilizace obrazu a fázové ostření. Testovací snímky ze všech fotoaparátů naleznete v galerii – více se jim budeme věnovat v recenzi, kterou pro vás již chystáme.

K ruce přijde také 13Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120° a 2Mpx doplňková kamera, která neslouží pro makro, jak by si někdo mohl myslet, ale pomáhá s portrétními snímky. Smartphone se bude zamlouvat i nadějným amatérským filmařům, nabízí totiž hned několik režimů pro video, včetně protáhlého filmového poměru 2,35:1, respektive 21:9. Samozřejmostí je 4K i Full HD při 30, ale i 60 fps.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Fanoušci selfíček patří k hlavní cílovce modelu Zero 30. Přední snímač má proto 50Mpx rozlišení, přestože ve výchozím stavu pořizuje 12,4Mpx fotky. Trochu jako zjevení působí maličká LED ukrytá v horním rámečku, kterou využijete při opravdu velké tmě. Velkou pochvalu zaslouží čelní kamerka za 4K video při 30 i 60 fps, přestože lepší stabilizaci umí jen u Full HD 30 fps. To samé ohledně stabilizace platí i o hlavní sestavě.

Cena a dostupnost

Zbrusu nový Infinix Zero 30 je skutečná štika ve střední, potažmo vyšší-střední třídě. Nabízí totiž velmi obstojnou výbavu a vstupuje na trh s vyloženě agresivní cenovkou. Podle našich informací dorazí na český a vlastně i slovenský trh na konci září, respektive na začátku října. Cena byla stanovena na 8 999 Kč včetně DPH a jde o variantu 12/256 GB.