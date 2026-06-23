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Vivo přiváží do Česka své první chytré hodinky. Zaujmou výdrží 25 dní a sympatickou cenou

Jakub Fišer
Jakub Fišer 23. 6. 21:00
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Vivo Watch GT2
  • Vivo představilo pro evropský trh nové chytré hodinky a sluchátka
  • Hodinky Watch GT2 nabídnou solidní výdrž a snímání sportů
  • Vyjdou na necelé 3 tisíce, k tomu si můžete koupit i bezdrátová

Společnost Vivo rozšiřuje své portfolio nositelné elektroniky na evropském trhu. Nové chytré hodinky Vivo Watch GT2 lákají především na kombinaci velkého AMOLED displeje, dlouhé výdrže baterie a sportovních funkcí zaměřených mimo jiné na stále populárnější padel.

První hodinky Vivo v Česku

Nejvýraznějším prvkem novinky je 2,07″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a maximálním jasem až 2 400 nitů. Výrobce slibuje dobrou čitelnost i na přímém slunci a tenké rámečky o šířce přibližně 1,8 milimetru. Hodinky budou dostupné v černém provedení Obsidian Black a světlé variantě Stellar White.

Velkou pozornost věnoval výrobce také výdrži. V režimu Bluetooth mají hodinky zvládnout až 25 dní na jedno nabití, při běžném používání pak výrobce uvádí 17 dní. Se stále aktivním displejem (Always-on displej) by měla výdrž dosahovat až dvou týdnů.

Watch GT2 cílí rovněž na sportovně založené uživatele. Kromě více než stovky sportovních režimů přinášejí speciální profil pro tenis a padel, který dokáže sledovat například počet forhendů a bekhendů nebo další údaje související s pohybem na kurtu. Nechybí ani vodotěsnost 5 ATM, takže hodinky lze využít také při plavání.

Samozřejmostí je průběžné sledování zdravotních funkcí včetně srdečního tepu, okysličení krve, kvality spánku či úrovně stresu. Hodinky podporují Android i iOS a zvládají telefonování přes Bluetooth, zobrazování notifikací nebo ovládání hudby.

Cena a dostupnost

Nové Vivo Watch GT2 vstupují na český trh s doporučenou cenou 3 499 korun. Do 12. července je lze po zadání slevového kódu pořídit za 2 799 korun. Kromě hodinek Vivo současně uvádí na evropský trh také nová bezdrátová sluchátka Vivo Buds Pro. Ta nabízejí aktivní potlačení hluku, prostorový zvuk a výdrž až 45 hodin s nabíjecím pouzdrem. Prodávat se budou za 1 499 korun.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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