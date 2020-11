Výkon & výdrž: první recenze nových Maců s ARMem jsou venku

Apple před necelými dvěma týdny představil první tři počítače s vlastními čipy Apple Silicon. Jejich prezentace sice byla ohromující, ale stejně u mnoha lidí převládala mírná skepse a očekávání byla směřována až k prvním reálným testům, které napoví vždy více než efektní fráze a grafy bez reálných čísel.

Zatím se ale zdá, že Apple do nové generace svých počítačů s vlastními čipy vkročil více než uspokojivě. Mnoho prvních recenzentů a uživatelů chválilo výkon, výdrž na baterii i tichost strojů, které jen zřídka roztočí chladící větráky.

Obavy vyvolávala chybějící podpora programů, které je nutno v reálném čase překládat pomocí nástroje Rosetta. Kupodivu i ten ale funguje ve většině případů velmi dobře a zdá se, že nepůsobí ani žádnou významnou ztrátu výkonu. Nedávno jsme psali také o nástroji CrossOver 20, díky kterému na nových MacBoocích spustíte i programy pro Windows bez nutnosti instalace tohoto operačního systému. Navíc mnoho programů postupně dostává optimalizaci pro M1 čipy.

Aktivní chlazení až při exportu 4K videa

Co se týče zahraničních webů, tak například deník The Wall Street Journal si všímal výkonu u prohlížeče Chrome. Při padesáti otevřených záložkách zjistili, že všechna zařízení s novým M1 čipem jsou pod 27 °C, přičemž MacBook Air s Intel čipem dosáhl 35 °C už při 35 záložkách a začal roztáčet chlazení.

M1 MacBook Review + Mac Mini

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Samsung Galaxy Z Fold 2 recenze: otevřené okno do budoucnosti

Výkonnější MacBook Pro s M1 čipem na tom byl ještě lépe. Ani při rovné stovce otevřených záložek a probíhajícím hovoru přes Zoom nevykazoval známky mizejícího výkonu nebo potřeby chladit. U tohoto modelu se spustilo chlazení až při spuštění hry Rise of Tomb Rider a simultánním exportu 4K videa v Adobe Premiere.

Rychlá odezva a prohlížeč Safari

Chválou nešetřil ani web Engadget. Tam jste se mohli dočíst o MacBooku Air M1, který prý svou rychlostí působí spíše jako iPad Pro. Odezva je dle redaktorů Engadget tak rychlá, že vzbuzuje dojem natěšeného štěněte čekajícího na vaše povely.

Kladně hodnotili také přepracovaný prohlížeč Safari, který se v rámci macOS Big Sur dočkal mnoha změn a výkon ARMových procesorů umí vytěžit. Dokonce jde prý o nejlepší zážitek, jaký u prohlížení webových stránek dnes můžete dostat. To je velmi odvážné tvrzení.

Na webu už je nyní možné najít velké množství benchmarků. Zajímavé je, že M1 si často vede srovnatelně dobře nebo lépe, než procesor i9 u MacBooku Pro. To je ale zařízení zcela jiné cenové kategorie. Taktéž srovnání s Macem Pro je vzhledem k jeho několikanásobně vyšší ceně trochu nefér. Každopádně to vypadá, že platforma M1 nabízí „hodně muziky za málo peněz“. Na to, že nová trojice ARMových počítačů nemá dedikovanou grafiku, zvládá celkem dobře i hraní her nebo střih videa.

Využití iOS aplikací na MacBoocích zatím není tak zázračné

Při prezentaci se Apple chlubil, že nové počítače s procesorem M1 zvládnou i aplikace pro iOS a iPadOS. To je sice pravda, ale ještě to bude chtít čas. Mnoho aplikací z iOS, které aktuálně na ARMových počítačích rozjedete, není ideálně optimalizovaných (nelze je roztáhnout na celou obrazovku, nefungují gesta) a proto mnozí vývojáři využili možnost své iOS a iPadOS aplikace pro macOS zatím nenabídnout. Dá se očekávat, že se vrhli do úprav těchto aplikací, aby byly opravdu použitelné. Jedná se například o Netflix, jehož appku teď na MacBook nestáhnete.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Do budoucna může být kompatibilita aplikací napříč platformami velkou výhodou. Pro iOS existuje spousta skvělých aplikací, které na macOS nejsou. Nějakou dobu ale bude ještě trvat, než vývojáři tyto aplikace upraví, aby byly opravdu použitelné.

Výdrž na baterii je silnou stránkou ARMových MacBooků

Některé redakce komentují výdrž na baterii, která při použití nativních aplikací opravdu dosahuje velmi slušných hodnot. Pokud ale používáte aplikace, které je potřeba překládat v již zmíněné aplikaci Rosetta, výdrž na baterii se snižuje.

Magazín The Verge uvedl, že při běžném pracovním nasazení se u MacBooku Air dostali na nějakých 8 až 10 hodin, což možná není takové zlepšení, jak Apple sliboval, ale je potřeba si uvědomit, že šlo o použití aplikací Chrome a Slack. Jedná se tedy právě o aplikace, které je potřeba v reálném čase překládat a tudíž baterii vysilují mnohem více než například Safari. Nyní už je venku optimalizovaná verze prohlížeče Chrome pro čipy M1.

Apple M1 Mac Review: Time to Recalibrate!

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Recenze Sony Xperia 5 II: zaujme výbavou i kompaktními rozměry, nepotěší cenou

Reálná výdrž na baterii se tedy velmi odvíjí od způsobu používání a nejde jen o to, jak náročné aplikace využíváte, ale také o to, jestli jsou optimalizované pro M1 čipy.

Na druhou stranu je nutno zmínit také pohled redaktorů TechCrunch. Ti testovali výdrž strojů při přehrávání videa a došli k 16 hodinám u MacBooku Air a 20 hodinám u MacBooku Pro. Pro porovnání je třeba uvést, že loňský model Pro s 13″ displejem dosahoval zhruba 8 hodin. Větší model s 16″ displejem pak zvládl jen necelých 7 hodin.

Koupit nebo vyčkávat?

Dle recenzí to zatím vypadá, že Apple udělal velmi dobrý krok. Nové počítače jsou energeticky méně náročné, jsou tišší díky menší potřebě chlazení a i tak dosahují velmi slušného výkonu.

Před koupí je ale určitě potřeba zvážit, jestli všechny aplikace, které k životu potřebujete, na M1 poběží. Nicméně vývojáři mnoha firem pracují na optimalizaci jednotlivých programů velmi rychle, takže se dá očekávat, že se během několika měsíců dočkáme hromady nově optimalizovaných programů. Tyto programy pak budou umět mnohem lépe a mnohem úsporněji využít výkon platformy M1.

První generace nových produktů vždy přináší občasné chyby a další překážky, které je potřeba překonávat. Pokud tedy rádi usedáte ke zcela hotovým produktům, možná ještě pár měsíců s nákupem vyčkejte. Apple určitě v příštím roce přijde s dalšími zařízeními na ARMových čipech. Mezitím může vychytat nedokonalosti a zároveň si v budoucnu budete moci užívat lepší optimalizaci programů.

Jestliže se rádi pouštíte do něčeho nového a ARMové Macy vás svým výkonem nadchly, jděte do toho. Cena prvních tří zařízení je velmi příznivá a především pokud vám jde o výkon a výdrž na baterii, nová generace je na tom velmi dobře.