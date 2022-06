Vše, co víme o iOS 16: kdy vyjde a jaké nové funkce přinese

Apple jako již každoročně na vývojářské konferenci WWDC představí novinky pro své operační systémy iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, homeOS a samozřejmě i macOS. Hlavní pozornost si 6. června v 19 hodin večer našeho času uzme především iOS, se kterým ze zákazníků Applu přichází do styku zdaleka nejvíc uživatelů. Jaké novinky týkající se verze 16 očekáváme a kdy bude aktualizace uvolněna ke stažení?

Jak už zaznělo, tisková konference k představení nových aktualizací softwaru od Applu se uskuteční příští pondělí v 19 hodin večer. Jak bývá zvykem, ihned po prezentaci bude systém uvolněn pro vývojáře aplikací. S veřejnou beta verzí počítáme na červenec.

Ostré vydání finální verze iOS 16 lze očekávat se startem prodejů nových iPhonů 14. Zde bohužel prozatím není jasno, kdy konkrétně Apple svou velkou hardwarovou konferenci uspořádá. Pravidelně však nové iPhony a také hodinky Apple Watch představuje světu v září, výjimečně v říjnu. Vstup do prodeje následuje zpravidla jen pár týdnů po oficiálním představení. Tím pádem lze očekávat vydání iOS 16 během druhé poloviny měsíce září.

Velká otázka nejen pro letošní rok. Apple je vyhlášen pro svou důkladnou softwarovou podporu i více než 5 let, což je ve světě Androidu něco nevídaného. Zatímco vloni kalifornský výrobce nikoho nerozesmutnil a nový iOS 15 poslal na všechny modely, které dostaly již iOS 14, v roce 2022 očekáváme bolestivou změnu.

Několik zdrojů nezávisle na sobě potvrdilo, že Apple s iOS 16 odřízne od podpory iPhone 6s, 6s Plus a veleoblíbený kompakt SE 1. generace. Zatímco iPhone SE byl představen na jaře 2016, iPhone 6s a jeho zvětšená varianta dokonce na podzim 2015. Letos se tak na pomyslném chvostu v seznamu kompatibility nejspíš octne iPhone 7. Ale třeba Apple překvapí.

U jakých zařízení tedy očekáváme kompatibilitu s iOS 16?

Mark Gurman z agentury Bloomberg letos informoval o tom, že iOS 16 podle něj nepřinese žádnou třeskutou designovou inovaci (poslední takovou bylo snad přidání widgetů do iOS 14). Změny by se však měly dotknout právě dlaždic na ploše. Twitterový účet @LeaksApplePro informoval o tom, že widgety se v iOS 16 stanou konečně interaktivními.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022